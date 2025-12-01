Ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει το «πάνω χέρι» για την απευθείας είσοδο στη League Phase του Champions League. Ωστόσο, η Σαχτάρ Ντόνετσκ μπορεί να τον «αγχώσει»!

Ο Ολυμπιακός «πανηγύρισε» και στη… Νορβηγία. Η Βίκινγκ τού «έφτιαξε» το μέλλον, καθώς κατέκτησε το πρωτάθλημα και «πέταξε» εκτός παιχνιδιού την Μπόντο/Γκλιμτ για το απευθείας εισιτήριο στη League Phase του επερχόμενου Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πλέον το πλεονέκτημα, για να βρεθούν ξανά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση χωρίς προκριματικά.

Παρά το ότι είναι στην 3η θέση της κατάταξης με 54.500 βαθμούς των ομάδων απ’ τις χώρες που δεν έχουν απευθείας ειστήριο στη διοργάνωση. Η Ρέιντζερς είναι στην 4η θέση του σκωτσέζικου πρωταθλήματος, εννέα βαθμούς πίσω από την κορυφή και η Μπόντο/Γκλιμτ είναι πλέον εκτός διεκδίκησης.

Γιατί η Σαχτάρ Ντόνετσκ «απειλεί»

Ωστόσο, για τον Ολυμπιακό υπάρχει ένας νέος πιθανός αντίπαλος. Μιλάμε για τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, η οποία περιμένει να μαζέψει πόντους για το συντελεστή της μέσω του Conference League.

Αυτή τη στιγμή, υπάρχει διαφορά 10.500 βαθμών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. H ουκρανική ομάδα, που είναι 1η στο πρωτάθλημά της, έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει επιπλέον 24.000 πόντους για φέτος.

Στο Conference League, οι Ουκρανοί έχουν μπροστά τους δύο εκτός έδρας αγώνες. Εάν νικήσουν και στους δύο, θα πάρουν 4.000 πόντους και θα έχουν επιπλέον 500 πόντους ως μπόνους για την πρόκριση στη φάση των «16».

Επιπρόσθετα, αν πάρουν την 1η θέση, θα λάβουν το αντίστοιχο μπόνους που θα τους δώσει άλλους 4.000 πόντους. Για να πάρουν όλους τους διαθέσιμους 24.000 πόντους, η Σαχτάρ Ντόνετσκ πρέπει να σημειώσει μόνο νίκες στα νοκ-άουτ και να κερδίσει το τρόπαιο μέσα σε 120 λεπτά.

Επομένως, ο Ολυμπιακός έχει ένα νέο «εμπόδιο» μπροστά του.

🔴⚪ Η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά από 12 αγώνες! / The table after 12 matches in the #slgr 🔝 pic.twitter.com/3baLIjg4vN — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 1, 2025

Φυσικά, το ένα είναι η «μάχη» για την πρόκριση στα νοκ-άουτ του Champions League.

Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» πρέπει να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς για να την παρουσία τους και την επόμενη σεζόν στη διοργάνωση.