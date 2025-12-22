Ο Γίρι Παβλένκα ήταν ο μεγάλος άτυχος του ΠΑΟΚ, στη νίκη επί του Παναθηναϊκού στην Τούμπα (21/12, 2-0), για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Ο Τσέχος γκολκίπερ, σε μία εντελώς ανύποπτη φάση, συγκρούστηκε με τον Κάρολ Σφιντέρσκι και έδειχνε να πονά αρκετά.
Μάλιστα, κρίθηκε αναγκαίο να μπει στον αγωνιστικό χώρο το φορείο, με το ιατρικό επιτελείο του «Δικεφάλου του Βορρά» να κάνει άμεσα νόημα για αλλαγή στον πάγκο.
Πράγματι, ο Γίρι Παβλένκα αποχώρησε, με την εικόνα του να προκαλεί ανησυχία στις τάξεις του ΠΑΟΚ, «παγώνοντας» άπαντες στην Τούμπα.
Όπως έγινε γνωστό, μετά και από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, έχει υποστεί κάκωση έσω πλαγίου συνδέσμου β’ βαθμού στο δεξί γόνατο. Ένα πρόβλημα, που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για περίπου 1 με 1,5 μήνα.
Αυτό σημαίνει πως ο ΠΑΟΚ θα στερηθεί τον τερματοφύλακά του για αρκετά παιχνίδια, μέχρι και το φινάλε του Ιανουαρίου.
Αναλυτικά, τα παιχνίδια που θα χάσει πιθανότατα ο Παβλένκα:
10/1/26 Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ, Stoiximan Super League
18/1/26 ΠΑΟΚ – ΟΦΗ, Stoiximan Super League
25/1/26 Κηφισιά – ΠΑΟΚ, Stoiximan Super League
1/2/26 ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός, Stoiximan Super League
8/2/26 Άρης – ΠΑΟΚ, Stoiximan Super League
6/1/26 ΠΑΟΚ – Ατρόμητος, Κύπελλο Ελλάδας Betsson
22/1/26 ΠΑΟΚ – Μπέτις, Europa League
29/1/26 Λυών – ΠΑΟΚ, Europa League