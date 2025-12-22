Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποθέωσε τον Τάισον με επική ατάκα, ενώ λίγο νωρίτερα προσέφεραν το «κλικ» της βραδιάς.

Ο αγέραστος Τάισον συνεχίζει να «αψηφά» τους νόμους της φυσικής. Ο Βραζιλιάνος ήταν εκ των πρωταγωνιστών του ΠΑΟΚ, στη νίκη επί του Παναθηναϊκού (21/12, 2-0) και ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν θα μπορούσε παρά «πλέξει» το εγκώμιό του.

Μαζί με τον Κωνσταντέλια, συνεισέφεραν τα μέγιστα, ώστε ο «Δικέφαλος του Βορρά» να κυριαρχήσει απόλυτα στον αγωνιστικό χώρο.

Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός άνοιξε το σκορ κόντρα στους «πράσινους», για να πάρει έπειτα τη «σκυτάλη» ο νεαρός επιθετικός και να γράψει το τελικό 2-0, με κεφαλιά.

Είναι χαρακτηριστικό πως, καθώς η αναμέτρηση «βάδιζε» προς το φινάλε της, ο Ρουμάνος τεχνικός ρώτησε τον Τάισον εάν είναι εντάξει για να συνεχίσει, με τον ίδιο να αντιδρά σαν να ήταν στην… έναρξη του αγώνα!

Παράλληλα, δίχως αμφιβολία, το «κλικ» της βραδιάς ήρθε την στιγμή που ο Βραζιλιάνος αποχώρησε ως αλλαγή. Ο Λουτσέσκου όχι απλώς τον αγκάλιασε, αλλά τον φίλησε, δείχνοντας πόσο ευγνώμων είναι για όσα «παίρνει» στο παιχνίδι του από τον Τάισον.

Πέραν αυτού, στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Λουτσέσκου μίλησε και πάλι για τον Τάισον, δίνοντας μία… επική ατάκα!

Ερωτηθείς για τους μεσοεπιθετικούς που διαθέτει ο ΠΑΟΚ, ο τεχνικός του «Δικεφάλου του Βορρά» ανέφερε πως ο Τάισον «τώρα ξεκινάει την καριέρα του»!

«Τοπ επιπέδου όλοι. Έχουμε έναν παίκτη που είναι 23 χρονών, τον Κωνσταντέλια. Έχουμε τον ώριμο Ζίβκοβιτς και τον Τάισον που… τώρα ξεκινάει την καριέρα του», ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου.