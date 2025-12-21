Ο Ανέστης Μύθου «βάδισε» στο ίδιο μονοπάτι με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ξανά απέναντι στον Παναθηναϊκό!

Ο ΠΑΟΚ πήρε το μεγάλο ντέρμπι της 15ης αγωνιστικής στην Stoiximan Super League στην Τούμπα (21/12, 2-0), με τον Ανέστη Μύθου να βάζει και εκείνος την «υπογραφή» του, κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Τάισον, για άλλη μια φορά, απέδειξε πως δεν λογαριάζει την ηλικία του, ενώ μαζί με τον Κωνσταντέλια, συνεισέφεραν τα μέγιστα, ώστε ο «Δικέφαλος του Βορρά» να κυριαρχήσει απόλυτα στον αγωνιστικό χώρο.

Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός άνοιξε το σκορ κόντρα στους «πράσινους», για να πάρει έπειτα τη «σκυτάλη» ο νεαρός επιθετικός και να γράψει το τελικό 2-0, με κεφαλιά.

Το συγκεκριμένο γκολ, ο Μύθου θα το θυμάται για τρεις λόγους. Αρχικά, πέτυχε το πρώτο του γκολ σε ντέρμπι, ενώ παράλληλα, ήταν και το πρώτο τέρμα στην διοργάνωση της Stoiximan Super League, με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει και μία απίθανη σύμπτωση, που τον συνδέει με τον συμπαίκτη του, Γιάννη Κωνσταντέλια.

Όπως και ο Μύθου, έτσι και ο Κωνσταντέλιας, είχε σκοράρει για πρώτη φορά στην καριέρα του, στο πλαίσιο του ελληνικού πρωταθλήματος, με την πρώτη ομάδα του «Δικεφάλου του Βορρά», με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό!

Αυτό είχε γίνει στις 22 Ιανουαρίου του 2023, με τις δύο ομάδες να κοντράρονται στη Λεωφόρο. Σε εκείνο το παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ είχε φύγει με εμφατική νίκη από την έδρα του Παναθηναϊκού, επικρατώντας με 0-3.

Ο «Ντέλιας» είχε σκοράρει το τρίτο γκολ της ομάδας του και έτσι, «άνοιξε» τον δικό του λογαριασμό στην Stoiximan Super League. Με παρόμοιο τρόπο, ξεκίνησε και ο Ανέστης Μύθου την δική του καταγραφή.