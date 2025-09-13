Ο Ντανιέλ Ποντένσε επέστρεψε στον Ολυμπιακό και «έδειξε», μέσα σε ελάχιστα λεπτά γιατί οι «ερυθρόλευκοι» ήθελαν την επιστροφή του!

Ο Ντανιέλ Ποντένσε ήταν ένα από τα μεταγραφικά «μπαμ» του καλοκαιριού για τη Stoiximan Super League. Ο Πορτογάλος εξτρέμ επέστρεψε για δεύτερη φορά στον Πειραιά, ώστε να ζήσει την 3η του θητεία στον Ολυμπιακό.

Στην 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να του δώσει χρόνο συμμετοχής, ώστε να αρχίζει να αποκτάει ρυθμό. Κι ο 29χρονος «έδειξε», γιατί οι «ερυθρόλευκοι» ήθελαν την επιστροφή του.

Όλα όσα έκανε ο Ντανιέλ Ποντένσε στην επιστροφή του

Ας ξεκινήσουμε με τα απλά. Ο Ντανιέλ Ποντένσε στο ματς με τον Πανσερραϊκό (13/09, 5-0) ήταν ο τρίτος πολυτιμότερος παίκτης του Ολυμπιακού, πίσω από τους Μεχντί Ταρέμι και Φρανσίσκο Ορτέγκα.

Η συνολική του βαθμολογία ήταν 8.3, σύμφωνα με το Sofascore σε μόλις 22 λεπτά συμμετοχής!

Τι πρόλαβε να κάνει; Να σκοράρει μία φορά και να δώσει και μία ασίστ! Κι όμως, μπήκε στο 68’ και ελάχιστες στιγμές, αφότου ήρθε στον αγωνιστικό χώρο μπόρεσε να δει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ. Ο Πορτογάλος βρέθηκε εκτός περιοχής και με ένα απίθανο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των φιλοξενούμενων.

Την ίδια ώρα, ήταν ο ποδοσφαιριστής, που «έφτιαξε» το πρώτο γκολ του Μεχντί Ταρέμι, με τη φανέλα των «ερυθρολεύκων»!

Από εκεί και πέρα, είχε μία πάσα-κλειδί και δημιούργησε μία μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του. Παράλληλα, είχε 83% ευστοχία στις πάσες του (10/12). Για ένα «ντεμπούτο», που άγγιξε την μπάλα μόλις 15 φορές!

Παρ’ όλα αυτά, πρόλαβε να «δείξει», μερικά από τα στοιχεία του, που ήδη γνωρίζουμε.