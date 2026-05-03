Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για κρίσιμη «μάχη» στην Τούμπα, μπαίνοντας στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος, όπου κάθε λεπτομέρεια μετρά. Το στατιστικό που βελτίωσαν οι Πειραιώτες και πρέπει να κρατήσουν.

Ο Ολυμπιακός πηγαίνει στην Τούμπα για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ (03/05, 19:00), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των Play Offs της Stoiximan Super League, με μοναδικό στόχο τη νίκη.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα προσπαθήσει να μείνει «ζωντανή» στη μάχη για τον τίτλο με την ΑΕΚ και πλέον, θα μετρήσει και η παραμικρή λεπτομέρεια.

Στη Λεωφόρο, στο ντέρμπι «αιωνίων» με τον Παναθηναϊκό, οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν να «πατούν» καλά, εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες τους και έφυγαν με τρεις πολύτιμους βαθμούς.

Μετά από αρκετό καιρό, ο Ολυμπιακός έδειξε πως μπορεί να αξιοποιήσει στο έπακρο τις ευκαιρίες που του παρουσιάζονται μέσα στο παιχνίδι. Σε αυτό το μονοπάτι θα πρέπει να βαδίσει και στη συνέχεια του πρωταθλήματος, προκειμένου να διατηρήσει τις ελπίδες του για τον τίτλο.

Μέχρι στιγμής, στη φετινή σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα, οι Πειραιώτες έμοιαζαν να μην μπορούν να εκμεταλλευτούν τις τελικές προσπάθειες που δημιουργούσαν. Είναι χαρακτηριστικό πως, στα 28 παιχνίδια που έχουν δώσει για τη Stoiximan Super League, σκόραραν 47 φορές, όμως βάσει των xGoals τους θα έπρεπε να έχουν 55.6 τέρματα! Πρόκειται, δηλαδή, για 8.6 γκολ λιγότερα.

Όπως γίνεται αντιληπτό, δεν πρόκειται για αμελητέο αριθμό. Κάθε άλλο. Κόντρα στους «πράσινους», όμως, ο Ολυμπιακός έδειξε σημαντική βελτίωση, όντας πιο κυνικός. Μετέτρεψε σε γκολ τις 2 από τις 4 μεγάλες ευκαιρίες που «έφτιαξε», με τα xGoals του να γράφουν 1.54.

Κάπως έτσι θα πρέπει να συμπεριφερθούν και στην Τούμπα οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, καθώς πλέον, φαίνεται πως δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για λάθη.