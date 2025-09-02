Ο Ντανιέλ Ποντένσε είναι και με τη… βούλα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, με την ανακοίνωσή του να έρχεται μία «ιδιαίτερη» ημέρα!

Η μεγάλη επιστροφή είναι πλέον γεγονός! Ο Ντανιέλ Ποντένσε επέστρεψε για δεύτερη φορά στον Ολυμπιακό, για να αρχίσει την τρίτη του θητεία στους «ερυθρόλευκους».

Παρά το γεγονός, πως την περασμένη σεζόν είχε αποφασίσει να πάει στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Σαμπάμπ έκανε ξεκάθαρη την επιθυμία του να επιστρέψει.

Welcome back where you belong Daniel, welcome

home! ❤️🤍 pic.twitter.com/vHyl20zLIJ — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2025

Και έτσι έγινε. Οι Πειραιώτες θα τον έχουν -τουλάχιστον- για αυτή τη σεζόν, καθώς τον απέκτησαν ως δανεικός, με οψιόν αγοράς, για το επόμενο καλοκαίρι

Ωστόσο, η μεταγραφή του έγινε μία ημερομηνία, που φέρνει μία «τρελή» σύμπτωση στην υπόθεσή του.

Daniel Podence returns to Olympiacos! 🔴⚪️❤️



🎞📌 Filmed in the new Olympiacos Museum at Karaiskakis Stadium#OlympiacosFC pic.twitter.com/PsexxGlYa0 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2025

Πριν από έναν χρόνο ο Ολυμπιακός έκανε την προσπάθειά του, ώστε να κρατήσει τον Πορτογάλο εξτρέμ στο δυναμικό του. Όμως, η Αλ Σαμπάμπ μπήκε «σφήνα» και μπόρεσε να αποσπάσει την υπογραφή του.

Ο Ντανιέλ Ποντένσε, λόγω του δεσίματος, που είχε με τους φίλους των Πειραιωτών θέλησε να τους πει «αντίο».

H «τρελή» σύμπτωση του Ποντένσε

Με μία ανάρτησή του στα social media, αφού ευχαρίστησε άπαντες στον Ολυμπιακό έκανε γνωστό, πως δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα.

Πότε ήρθε αυτή ανάρτηση; Στις 2 Σεπτεμβρίου του 2024! Κάνουμε ένα fast forward και «μεταφερόμαστε» ακριβώς έναν χρόνο αργότερα. Ο Ντανιέλ Ποντένσε το βράδυ της 1ης Σεπτεμβρίου του 2025 προσγειώνεται στο Ελ. Βενιζέλος.

Φυσικά, αυτό έχει να κάνει με μία ακόμα μεταγραφή του στον Ολυμπιακό! Η επίσημη ανακοίνωση της επιστροφή του έρχεται μία ημέρα αργότερα. Δηλαδή, στις 2 Σεπτμεβρίου του 2025!

Κι όμως, ακριβώς την ημέρα που είπε το τελευταίο του «αντίο», ήρθε η ώρα να «ανοίξει» έναν νέο κύκλο στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Μία «τρελή» σύμπτωση, που μόνο συνηθισμένη δεν είναι…