Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έχει «χτίσει» μία πολύ καλή παράδοση με τον ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό.

ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται στην Τούμπα (03/05, 19:00), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των Play Offs της Stoiximan Super League, με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να θέλει να δώσει συνέχεια σε μία «παράδοση» που έχει «χτίσει» απέναντι στους Πειραιώτες.

Οι δύο ομάδες χρειάζονται τη νίκη, μπαίνοντας στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος. Από τη μία οι Θεσσαλονικείς ψάχνουν αντίδραση μετά τον χαμένο τελικό του Κυπέλλου, για να μπουν ταυτόχρονα «γερά» και στο κυνήγι της δεύτερης θέσης, ενώ από την άλλη οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν τους τρεις βαθμούς, για να παραμείνουν «ζωντανοί» για τον τίτλο του πρωταθλήματος.

Το συγκεκριμένο ζευγάρι, πάντως, παρουσιάζει έναν μόνιμο πρωταγωνιστή. Από την στιγμή που έκανε το ντεμπούτο του με τον ΠΑΟΚ τη σεζόν 2020-21, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς βάζει δύσκολα στον Ολυμπιακό, σχεδόν σε μόνιμη βάση.

Είναι χαρακτηριστικό πως, μέχρι στιγμής, ο Σέρβος εξτρέμ έχει αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της Stoiximan Super League, σε 20 διαφορετικές περιπτώσεις. Συνολικά, έχει συνεισφέρει σε 13 γκολ για τον «Δικέφαλο του Βορρά», έχοντας 7 γκολ και 6 ασίστ.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο Ζίβκοβιτς έχει εξελιχθεί σε έναν μόνιμο «πονοκέφαλο» για τους Πειραιώτες. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως από την ημέρα που έκανε το ντεμπούτο του στα «ασπρόμαυρα», κανείς άλλος ποδοσφαιριστής στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν έχει καταφέρει να φτάσει σε μεγαλύτερη συνεισφορά σε γκολ, απέναντι σε έναν μόνο αντίπαλο.

Μένει να φανεί εάν το σερί του Σέρβου θα συνεχιστεί και το απόγευμα της Κυριακής (03/05).