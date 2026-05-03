Τι «κυνηγά» η ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, για να γυρίσει το «ρολόι» 28 χρόνια πίσω;

Η ΑΕΚ μπαίνει στην τελική «στροφή» του πρωταθλήματος, ούσα το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση της Stoiximan Super League.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πηγαίνει στη Λεωφόρο για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό το βράδυ της Κυριακής (03/05, 21:00), με στόχο τη νίκη που θα τη φέρει ένα βήμα πιο κοντά στο τρόπαιο.

Παράλληλα, όμως, σε περίπτωση που η «Ένωση» πράγματι πάρει τους τρεις βαθμούς, στο τελευταίο Αθηναϊκό ντέρμπι που θα διεξαχθεί στην ιστορική έδρα του «τριφυλλιού», τότε θα πετύχει και κάτι, που δεν έχει συμβεί από τον Δεκέμβριο του 1998!

Η ΑΕΚ, στο πλαίσιο της κανονικής περιόδου του ελληνικού πρωταθλήματος, έκανε το απόλυτο κόντρα στον Παναθηναϊκό, αφού επικράτησε τόσο εντός, όσο και εκτός έδρας, με τον Λούκα Γιόβιτς μάλιστα να πετυχαίνει και τα επτά γκολ της ομάδας τους απέναντι στους «πράσινους».

Έτσι, εάν οι «κιτρινόμαυροι» πετύχουν την τρίτη σερί τους νίκη στα Αθηναϊκά ντέρμπι, τότε θα επιστρέψουν σχεδόν 28 χρόνια πίσω.

Και αυτό, διότι ποτέ έκτοτε δεν είχαν καταφέρει να επικρατήσουν ποτέ σε τρία διαδοχικά παιχνίδια πρωταθλήματος επί του Παναθηναϊκού.

Τότε, το σερί είχε φτάσει στους τέσσερις αγώνες, με την ΑΕΚ να έχει μόνο νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό, στο ελληνικό πρωτάθλημα, από τον Απρίλιο του 1997, έως τον Δεκέμβριο του 1998.