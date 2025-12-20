Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε ένα «παράπονο» από τους παίκτες του απέναντι στην Κηφισιά (20/12, 1-1), ενώ αναφέρθηκε και στην πιθανή «απώλεια» της πρώτης θέσης.

Ο Ολυμπιακός «κινδυνεύει» να… χάσει την πρώτη θέση στη Stoiximan Super League. Οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική χωρίς νίκη, καθώς δεν μπόρεσαν να κερδίσουν την Κηφισιά (20/12, 1-1) στη 15η «στροφή» του πρωταθλήματος.

Σε ένα ματς, που πήραν το προβάδισμα με τον Μεχντί Ταρέμι, αλλά το «έχασαν» σχετικά γρήγορα μετά από γκολ του Παύλου Παντελίδη.

O Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του στην COSMOTE TV ήταν εκνευρισμένος με τους παίκτες του, για την εικόνα του πρώτου 20λεπτου.

Συγκεκριμένα, ο Βάσκος τεχνικός είπε πως οι ποδοσφαιριστές του περπατούσαν στην εκκίνηση του παιχνιδιού.

Ωστόσο, τόνισε πως στη συνέχεια άλλαξε αυτό και μίλησε για τις πολλές καθυστερήσεις λέγοντας πως Κηφισιά έπαιξε πολύ «έξυπνα».

Στο τέλος των δηλώσεών του ρωτήθηκε και για το γεγονός, πως σε λίγες ώρες μπορεί να βρεθεί στη 2η θέση η ομάδα του. Με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να απαντάει με μία ατάκα πέντε λέξεων.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Για το τι έφταιξε και ο Ολυμπιακός έκανε τη δεύτερη σερί του ισοπαλία στο πρωτάθλημα:

«Τα πρώτα 20 λεπτά ήταν κακά, πολύ κακά. Παίξαμε περπατώντας. Σαν να μην μας ενδιέφερε που ο χρόνος περνάει. Στη συνέχεια το θέλαμε, προσπαθήσαμε, μπήκαμε στην περιοχή τους, πιέσαμε. Το θέλαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε».

Για τις καθυστερήσεις της Κηφισιάς και τα νεύρα που έβγαλε:

«Παίξανε πολύ έξυπνα, Όλοι την καθυστέρηση την έκανε ο τερματοφύλακάς τους. Βρίσκοντας στο έδαφος και ζητούσε βοήθεια. Ξέρουμε ότι ο τερματοφύλακας δεν μπορεί να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου από τον διαιτητή, γιατί είναι προστατευμένος. Το μόνο που μπορούσε να κάνει ο διαιτητής είναι να δώσει 20 λεπτά καθυστερήσεις και όχι 11».

Για το εάν επηρέασε αυτό την ομάδα:

«Ναι, μας επηρέασε. Μας έφερε νευρικότητα και βιασύνη. Μας έκοψε τον ρυθμό. Χάθηκε πολύς χρόνος στο παιχνίδι. Έδωσε 11 λεπτά καθυστερήσεις και τα πέντε δεν παίχθηκαν καν, μετά με κάποιες κάρτες χάθηκε όλος ο χρόνος. Ο κόσμος πιστεύει ότι οι καθυστερήσεις είναι καλές, αλλά οι πολλές καθυστερήσεις είναι κακές, γιατί σημαίνει ότι δεν έχει παιχτεί ματς».

Για το γεγονός ότι το τέλος του 2025 μπορεί να τον βρει στη 2η θέση της Stoiximan Super League:

«Πρέπει να είμαστε πρώτοι στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, ακόμα και εάν δεν είμαστε στην κορυφή κάθε αγωνιστική. Τον Δεκέμβριο δεν κερδίζονται πρωταθλήματα».