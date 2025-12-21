Ο Ζουλιάν Μπιανκόν είχε πολλά παράπονα από τη διαιτησία στο Ολυμπιακός – Κηφισιά (20/12, 1-1) πετώντας «καρφιά» στις δηλώσεις του.

Ο Ολυμπιακός έμεινε στην ισοπαλία για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στη Stoiximan Super League και η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να «πατήσει» κορυφή.

Οι «ερυθρόλευκοι» αν και πήραν το προβάδισμα στη 15η αγωνιστική απέναντι στην Κηφισιά (20/12, 1-1) δεν μπόρεσαν να κρατήσουν το «τρίποντο».

Σε ένα ματς, όπου είχαν και πολλά παράπονα για τις συνεχόμενες διακοπές, αλλά και ορισμένες διαιτητικές αποφάσεις.

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν στις δηλώσεις του, μετά τη λήξη της αναμέτρησης πέταξε πολλά «καρφιά». Συγκεκριμένα, ανέφερε πως η Κηφισιά δεν έπαιζε με 11, αλλά με 12 ανθρώπους ρίχνοντας ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης στον διαιτητή, για την ισοπαλία.

Την ίδια ώρα, «φωνάζει» και για πέναλτι, σε μία φάση που είχε για πρωταγωνιστή τον ίδιο και τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων.

Στο 90+10’ ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει κόρνερ. Ο Χρήστος Μουζακίτης ανέλαβε την εκτέλεση και ο Ζουλιάν Μπιανκόν προσπάθησε να σκοράρει. Ωστόσο, η μπάλα απομακρύνθηκε, με τον Μοϊσές Ραμίρες να έχει επαφή με τον παίκτη των Πειραιωτών.

Σε μία φάση, που ο Γάλλος αμυντικός θεωρεί πως θα έπρεπε να είχε κερδίσει πέναλτι υπέρ της ομάδας του.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Ζουλιάν Μπιανκόν:

Για το τι δεν πήγε καλά στο παιχνίδι:

«Δεν κάναμε ένα καλό παιχνίδι σήμερα. Δεν ήμασταν στο επίπεδο που έπρεπε για να κερδίσουμε το ματς. Παρόλα αυτά, όλα όσα είδαμε από τον διαιτητή και τον διαιτητή VAR ήταν τραγικά. Δεν φοβάμαι να το πω.

Έκαναν καθυστερήσεις σε όλον τον αγώνα και ο διαιτητής δεν έκανε κάτι. Είδα τους κανονισμούς στο VIDEO μετά το ματς με το μαρκάρισμα του τερματοφύλακα της Κηφισιάς σε εμένα και είναι ξεκάθαρο πέναλτι.

Οπότε, ήταν ένα πολύ κακό παιχνίδι από εμάς και ένα πολύ, πολύ, πολύ, πολύ κακό παιχνίδι από τον διαιτητή και από όλους όσους τους ελέγχουν».

Για το πόσο πιο δύσκολο τους το έκαναν όλες αυτές οι καθυστερήσεις:

«Δεν ξέρω καν πόσα λεπτά κέρδισαν σήμερα. Ήρθαν να παίξουν άμυνα. Για εμένα είναι τραγικό αυτό. Είναι κατανοητό να παίζεις αμυντικά για να πάρεις το αποτέλεσμα, πολλές ομάδες το κάνουν.

Αλλά το να παίζεις έτσι και έχοντας αυτή τη νοοτροπία, δεν μου αρέσει καθόλου. Ήρθαν να πάρουν τον πόντο και το έκαναν. Συγχαρητήρια. Αλλά όπως είπα και πριν δεν ήταν 11, αλλά 12. Είναι μεγάλη η ευθύνη του διαιτητή.

Είναι επίσης λάθος δικό μας. Έχουμε δύο ισοπαλίες στα τελευταία ματς. Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε, να καθαρίσουμε το μυαλό μας και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε.

Είμαστε ο Ολυμπιακός και πρέπει να πάρουμε τα πάντα. Το δεύτερο μέρος της σεζόν θα είναι ενδιαφέρον».

