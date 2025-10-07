Η διακοπή των Εθνικών βάζει τη Stoiximan Super League στον «πάγο». Πόσο διαφορετικά ήταν, όμως, τελικά τα πράγματα, στο αντίστοιχο διάστημα της περασμένης περιόδου;

Η διακοπή των Εθνικών ομάδων βρίσκει στην πρώτη θέση της Stoiximan Super League την ΑΕΚ. Η «Ένωση», μετά από την ανατροπή κόντρα στην Κηφισιά (05/10, 2-3), είναι μόνη στην κορυφή, έχοντας συγκεντρώσει 16 βαθμούς, μετά από 6 αγωνιστικές.

ΑΕΚ: Πότε ξαναέκανε ανατροπή σαν αυτή με την Κηφισιά; (video) Η ΑΕΚ νίκησε με ανατροπή την Κηφισιά, παρότι βρέθηκε να χάνει όχι με ένα, αλλά με δύο γκολ διαφορά! Και μάλιστα, εκτός έδρας.

Μέχρι στιγμής, μετρά 5 νίκες και 1 ισοπαλία, όμως δεν είναι η μοναδική αήττητη ομάδα στο φετινό πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ ακολουθεί τους «κιτριμόμαυρους» στη 2η θέση, καθώς μετά τη νίκη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, έφτασε τους 14 βαθμούς.

Οι Πειραιώτες, από την άλλη, είναι στην 3η θέση και έχουν 13 βαθμούς, καθώς στην Τούμπα γνώρισαν την πρώτη τους ήττα, στη φετινή Stoiximan Super League.

Την 4άδα, σε αυτές τις πρώτες έξι «στροφές», συμπληρώνει ο εντυπωσιακός Λεβαδειακός, που έχει 10 βαθμούς. Ίδια συγκομιδή έχει και ο Άρης.

Το ιστορικό επίτευγμα του Λεβαδειακού και η απίθανη επιθετική επίδοση! Ο Λεβαδειακός έχει ξεκινήσει τη σεζόν με το πόδι στο… γκάζι. Η επίθεση «φωτιά» και το ιστορικό επίτευγμα που πέτυχε, απέναντι στον Παναιτωλικό.

Με τη διακοπή, λοιπόν, δίνεται μία ιδανική ευκαιρία, για να δούμε ποια ήταν η κατάσταση του βαθμολογικού πίνακα στην Stoiximan Super League, μετά το πέρας της 6ης αγωνιστικής, την περασμένη περίοδο.

Η βαθμολογία στο πρωτάθλημα, μετά την 6η αγωνιστική:

Τελικά, πόσο διαφορετικά ήταν τα πράγματα;

Η κορυφή, στην αντίστοιχη περίοδο την περασμένη σεζόν, ήταν και πάλι «κιτρινόμαυρη». Η ΑΕΚ ήταν ξανά μόνη πρώτη, έχοντας όμως 14 βαθμούς.

Ο ΠΑΟΚ ακολουθούσε με 13, όμως είχε συγκάτοικο, καθώς ο Ολυμπιακός είχε συγκεντρώσει ακριβώς όσους πόντους έχει και στο φετινό πρωτάθλημα, μέχρι στιγμής (13).

Ο Άρης συμπλήρωνε την 4άδα, έχοντας φτάσει στους 11 πόντους.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Παναθηναϊκός, τόσο πέρυσι όσο και φέτος, έχει συγκεντρώσει 8, με μία σημαντική διαφορά. Την περασμένη σεζόν, είχε δώσει και τα 6 παιχνίδια του, ενώ φέτος, εκκρεμεί το ματς με τον ΟΦΗ, από την 1η αγωνιστική.

Η βαθμολογία στην Stoiximan Super League, μετά την 6η αγωνιστική, την περασμένη σεζόν: