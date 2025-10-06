Η ΑΕΚ νίκησε με ανατροπή την Κηφισιά, παρότι βρέθηκε να χάνει όχι με ένα, αλλά με δύο γκολ διαφορά! Και μάλιστα, εκτός έδρας.

Η ανατροπή της ΑΕΚ απέναντι στην Κηφισιά, εκτός από μεγάλη βαθμολογική και ψυχολογική αξία για το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς, έχει και ιστορική!

Το απόγευμα της Κυριακής (05/10) στο Περιστέρι, οι «κιτρινόμαυροι» βρέθηκαν να χάνουν με δύο γκολ διαφορά από το 29ο λεπτό. Τετέι (14′) και Παντελίδης (29′) έκαναν τη ζημιά στην ΑΕΚ, που παρότι μείωσε, φάνηκε να χάνει οριστικά το ματς στο 48ο λεπτό, με την απευθείας κόκκινη κάρτα που αντίκρισε ο Ρέλβας.

Εν τέλει, όχι μόνο δεν έχασε το ματς, αλλά στο φινάλε, το κέρδισε!

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Λούκα Γιόβιτς! Αρχικά ισοφάρισε στο 60′ και στο 90+2′, κέρδισε το πέναλτι, που ο Ραζβάν Μαρίν μετέτρεψε σε γκολ, για το τελικό 2-3 (05/10).

Η τελευταία φορά που η ΑΕΚ βρέθηκε να χάνει εκτός έδρας με 2-0 και τελικά, «πήρε» το ματς; Πριν από 22 χρόνια!

Η ΑΕΚ κέρδισε παιχνίδι για τη Σούπερ Λιγκ, που βρέθηκε με δύο γκολ πίσω, για πρώτη φορά από τις 24.09.2017, ΑΕΚ – Ολυμπιακός 3-2 από 0-2. Εκτός έδρας έχει να το κάνει εδώ και 22 χρόνια, από τις 09.11.2003, Ακράτητος – ΑΕΚ 2-7 από 2-0. #slgr

Συγκεκριμένα, στις 9 Νοεμβρίου του 2003 σε ματς με τον Ακράτητο, με την «Ένωση», όχι απλώς να γυρίζει το ματς, αλλά να σκοράρει επτά (!) φορές και να παίρνει τη νίκη με 2-7!

Παράλληλα, η ΑΕΚ έκανε γενικά comeback σε ματς ενώ βρέθηκε πίσω στο σκορ με δύο γκολ, για πρώτη φορά μετά το 2017 και το 3-2 επί του Ολυμπιακού, ενώ έχανε με 0-2, σε μία χρονιά στο φινάλε της οποίας πανηγύρισε τον τίτλο της πρωταθλήτριας, μετά από 24 χρόνια «ανομβρίας».

Η ανατροπή της ΑΕΚ με τον Ακράτητο το 2003:

Η ανατροπή της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό το 2017: