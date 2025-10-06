Ο Λεβαδειακός έχει ξεκινήσει τη σεζόν με το πόδι στο… γκάζι. Η επίθεση «φωτιά» και το ιστορικό επίτευγμα που πέτυχε, απέναντι στον Παναιτωλικό.

Το φετινό ξεκίνημα δύσκολα θα το ξεχάσει ο Λεβαδειακός. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου είναι «εκρηκτική». Έχει διάθεση για ποδόσφαιρο, κοίταξε στα «μάτια» κάθε ομάδα που έχει αντιμετωπίσει, έως τώρα, και μετά από 6 αγωνιστικές βρίσκεται στην 4η θέση της Stoiximan Super League, με 10 βαθμούς.

Όσα έχουν πραγματοποιήσει οι Βοιωτοί είναι εκπληκτικά. Κάτι που «μεταφράζεται» ακόμα και σε αριθμούς.

Ας δούμε, όμως, πρώτα μερικά από τα αποτελέσματα που έχει καταγράψει ο Λεβαδειακός, στην εκκίνηση του φετινού πρωταθλήματος. Πήρε τον βαθμό από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, κέρδισε 4-0 τον ΟΦΗ και 6-0 τον Παναιτωλικό.

Εκτός «κουβέντας» μένει και η νίκη με 4-1 επί του ΠΑΟΚ, επειδή σημειώθηκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η απίθανη επιθετική επίδοση της ομάδας του Νίκου Παπαδόπουλου έχει χαρίσει στον Λεβαδειακό μια εντυπωσιακή πρωτιά. Μετά από 6 αγωνιστικές στο ελληνικό πρωτάθλημα, καμία ομάδα δεν έχει πετύχει περισσότερα τέρματα.

Ο Λεβαδειακός, με τα 16 του γκολ, είναι στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας, ενώ τον ακολουθεί ο Ολυμπιακός, με 14.

Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, πως είναι δεύτερος και στα xGoals, με 13.2, όντας πίσω μόνο από τον ΠΑΟΚ (13.4).

Παράλληλα, η νίκη απέναντι στον σύλλογο του Αγρινίου αποτελεί ιστορικό για τους Βοιωτούς.

Με το 6-0 κατέγραψαν την πιο ευρεία νίκη τους στην κορυφαία κατηγορία, ενώ ταυτόχρονα, ισοφάρισαν και την μεγαλύτερη που έχουν σημειώσει στην ιστορία τους. Αυτή ήταν απέναντι στον Ηρόδοτο, τον Μάρτιο του 2022, για το πρωτάθλημα της Super League 2.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ, τις ευρύτερες νίκες του Λεβαδειακού.