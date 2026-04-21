Τι και αν ο Ρομπέρτο Περέιρα το καλοκαίρι έμοιαζε πιθανό να αποχωρήσει από την ΑΕΚ; Έχει εξελιχθεί σε έναν παίκτη-κλειδή για τον Μάρκο Νίκολιτς.

Η ΑΕΚ συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της στη Stoiximan Super League. Είναι στο +5 από τον Ολυμπιακό και έχει τον «πρώτο λόγο», για να είναι η πρωταθλήτρια στο τέλος της σεζόν!

Ακόμα και αν διανύουμε την πρώτη αγωνιστική χρονιά του Μάρκο Νίκολιτς στην Ελλάδα. Το ματς απέναντι στον ΠΑΟΚ (19/04, 3-0) ήταν ένα ηχηρό «μήνυμα» πως η «Ένωση» θα παλέψει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο για τον τίτλο.

Σε μία αναμέτρηση που αρκετοί παίκτες «βγήκαν» μπροστά. Ο Ορμπελίν Πινέδα ήταν ο MVP, ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά σκόραρε ένα απίθανο γκολ, ο Φελίπε Ρέλβας με τον Αρόλντ Μουκουντί ήταν σταθεροί.

Ωστόσο, υπήρχε ακόμα ένας που έκανε την «αθόρυβη» δουλειά και μπόρεσε να ξεχωρίσει. Ποιος είναι αυτός; Ο Ρομπέρτο Περέιρα.

Πώς ο Περέιρα «κέρδισε» τον Νίκολιτς

Το περασμένο καλοκαίρι η ΑΕΚ προχώρησε σε αρκετές αλλαγές. Πολλοί ήταν οι ποδοσφαιριστές που αποχώρησαν και αυτοί που ήρθαν στην Ελλάδα.

Το μέλλον του Ρομπέρτο Περέιρα ήταν στον «αέρα», καθώς κανείς δεν γνώριζε αν θα συνεχίσει στην «Ένωση».

Τελικά, ο Μάρκο Νίκολιτς τού έδωσε «ψήφο εμπιστοσύνης». Στα προκριματικά του Conference League έπαιξε αρκετά, αλλά τα προβλήματα τραυματισμών έκαναν την εμφάνισή τους.

Ο καιρός περνούσε και ο Ρομπέρτο Περέιρα είχε βασικό ρόλο στα πλάνα του Σέρβου τεχνικού. Μάλιστα, στα Play Offs έχει εξελιχθεί σε παίκτη-κλειδί.

Απέναντι στον Ολυμπιακό (05/04, 0-1) είχε την κούρσα και την μπαλιά, από όπου προήλθε το γκολ του Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Κόντρα στον ΠΑΟΚ (19/04, 3-0) είχε μία εξαιρετική εμφάνιση.

Από δικιά του σέντρα ήρθε το 1-0, με το αυτογκόλ του Τόμας Κεντζιόρα, αλλά δεν έμεινε εκεί. Στα 67 λεπτά που έπαιξε είχε 83% επιτυχημένες μεταβιβάσεις (15/18), 5/6 κερδισμένες μονομαχίες και συνολικά μία πολύ καλή παρουσία και μάλιστα αποθεώθηκε στην αλλαγή του.

Στο τέλος ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε ειδική αναφορά στον ποδοσφαιριστή τη συνέντευξη Τύπου. Πιο συγκεκριμένα, ο Σέρβος τεχνικός μίλησε για το στοιχείο που τον «κέρδισε» περισσότερο σε εκείνον.

Ποιο είναι αυτό; Το ποδοσφαιρικό IQ του Ρομπέρτο Περέιρα, καθώς τόνισε πως ακόμα και αν δεν είναι στο 100% σωματικά είναι πολύ ευφυής.

Και σίγουρα έχει εξελιχθεί σε έναν «κρυφό X-Factor» για την ομάδα του, με τα όσα κάνει.

Αναλυτικά, τι είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Όταν ήρθα στην ομάδα, κατάλαβα την αναγνώριση που έχει ο Περέιρα. Είναι ένας εξαιρετικός και έμπειρος παίκτης. Έχει την πλήρη εμπιστοσύνη μου. Κατανοεί το παιχνίδι και, ακόμα κι αν δεν είναι 100% έτοιμος, είναι εξαιρετικά ευφυής. Δεν παραπονέθηκα για το ρόστερ, αλλά επειδή ο Πέτρος και ο Λούκα δεν ήταν διαθέσιμοι, ο Ζίνι είχε καιρό να παίξει και σήμερα τον Κοϊτά τον κράτησα στον πάγκο για να έχω επιλογές. Όσο για τη λίστα, ήταν ένα θέμα που μας δυσκόλεψε. Δεν είχαμε παίκτες από την Ακαδημία. Αυτό τώρα το βελτιώνουμε. Υπάρχουν κάποιοι αυστηροί κανόνες και δεν είναι εύκολο να προβλέψεις πώς θα εξελιχθεί η σεζόν».