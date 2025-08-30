Ο Τσικίνιο ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού στον Βόλο, καθώς όχι μόνο χάρισε τη νίκη στην ομάδα του, αλλά το έκανε και με… μαγικό τρόπο. Μάλιστα, χάρισε και μία «πρωτιά» σε συμπαίκτη του.

Ο Ολυμπιακός πέρασε από το Πανθεσσαλικό στάδιο, στη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League, επικρατώντας του Βόλου με 2-0 (30/08). Ωστόσο, εάν έπρεπε να ξεχωρίσουμε ένα πρόσωπο, δίχως αμφιβολία θα ήταν ο Τσικίνιο.

Μπορεί ο Κωνσταντής Τζολάκης να είχε κάποιες εντυπωσιακές επεμβάσεις, διατηρώντας το «0» στην άμυνα των Πειραιωτών, όμως ο Πορτογάλος ήταν εκείνο που έλυσε τον «γόρδιο δεσμό».

Δεν ήταν το γεγονός πως σκόραρε και μοίρασε ασίστ. Κυρίως, ήταν ο τρόπος που έφτασε σε αυτές τις δύο φάσεις, καθώς ήταν δύο αξιοθαύμαστες εμπνεύσεις και μάλιστα, πανομοιότυπες!

Την στιγμή που η «κλεψύδρα» άδειαζε, ο Τσικίνιο, με… κρύο αίμα, «ζύγισε» τις επιλογές του και αποφάσισε να κάνει το δύσκολο. Όπως αποδείχθηκε, εν τέλει ήταν και η ορθότερη.

Στο 77ο λεπτό της αναμέτρησης, ο χαφ του Ολυμπιακού είδε τον Στρεφέτσα να σεντράρει από δεξιά. Τότε, με ένα πανέξυπνο τακουνάκι, έστειλε την μπάλα εκεί που δεν μπορούσε να έχει αντίδραση ο -εξαιρετικός σε όλο το ματς- Σιαμπάνης!

Έτσι, όχι μόνο έγραψε το 0-1, αλλά φρόντισε να χαρίσει και μία «πρωτιά» σε έναν συμπαίκτη του. Ο Στρεφέτσα, που έπιασε Λιμάνι το φετινό καλοκαίρι ως μεταγραφή από την Κόμο, κατάφερε να γράψει την πρώτη του ασίστ με τα «ερυθρόλευκα», στο πρώτο του ματς!

Παρ’ όλα αυτά, ο Τσικίνιο δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Λίγο αργότερα, στο 85′, ο Γιαζίτσι εκτέλεσε κόρνερ από δεξιά και ο Πορτογάλος αποφάσισε να «παίξει» την ίδια φάση σε… ριπλέι! Είδε την μπάλα να έρχεται μπροστά του, έκανε και πάλι το ίδιο τακουνάκι και βρήκε τον Ρέτσο, ο οποίος από κοντά δεν δυσκολεύτηκε να διαμορφώσει το τελικό 0-2!

Ήταν σίγουρα ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακό, για το 2/2 στην εκκίνηση του φετινού πρωταθλήματος!