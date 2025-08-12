Μία από τις μεγαλύτερες «βόμβες» του καλοκαιριού είναι γεγονός. Πώς ο Χρήστος Ζαφείρης «βοήθησε» τον ΠΑΟΚ να «κλείσει» το deal με τη Σλάβια Πράγας;

Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει μία από τις σπουδαιότερες μεταγραφής της σύγχρονης εποχής στο ελληνικό ποδόσφαιρο!

Ο Χρήστος Ζαφείρης «προβάρει» τα «ασπρόμαυρα» και είναι έτοιμος να γίνει μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Σε μία μεταγραφή, που η πλευρά του ίδιου του ποδοσφαιριστή «έπαιξε» καταλυτικό ρόλο, ώστε να έχουμε deal.

Το «πρέσινγκ» του Ζαφείρη στη Σλάβια

Άλλωστε, ο 22χρονος μέσος είχε… δελεαστεί από την προοπτική του να συνεχίσει την καριέρα του στον «Δικέφαλο του Βορρά».

Την ίδια ώρα, ασκούσε ασφυκτικό «πρέσινγκ» στη Σλάβια Πράγας, ώστε να αποδεχτεί τις προτάσεις του ΠΑΟΚ, ακόμη και όταν έλεγε «όχι».

Μάλιστα, είχε ξεκαθαρίσει την πρόθεσή του και στον πρόεδρο των Τσέχων, πως θα ήθελε να δοκιμάσει την… εμπειρία της Ελλάδας.

Επομένως, μιλάμε για μία μεταγραφή, που ήταν «συνεργατική δουλειά».

Ο ΠΑΟΚ «έκλεισε» το deal

Ωστόσο, και ο ΠΑΟΚ δούλεψε σκληρά, ώστε να απέλθει η τελική συμφωνία. Κι όχι μόνο αυτό, καθώς θα βγάλει από την «τσέπη» του ένα τεράστιο ποσό!

Για την ακρίβεια, οι Θεσσαλονικείς «έκλεισαν» το deal στα 10.500.00 ευρώ συν 1.500.000 σε μορφή μπόνους!

Την ίδια ώρα, η Σλάβια Πράγας θα διατηρήσει και ποσοστό μεταπώλησης, σε ένα από τα πιο «αλμυρά» deal στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου! Φυσικά, θα έχουμε και ρεκόρ για τον ΠΑΟΚ, καθώς μέχρι σήμερα στη θέση Νο.1 είναι η μεταγραφή του Ίνγκι Ίνγκασον. Όταν οι Θεσσαλονικείς έδωσαν 4.000.000 στη Ροστόφ, για να τον κάνουν δικό τους.

Απ’ την άλλη, και ο Χρήστος Ζαφείρης θα βάλει την υπογραφή του σε ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο, καθώς συνολικά θα εισπράξει την επόμενη 4ετία παραπάνω από 6.000.000 ευρώ!