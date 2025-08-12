Ο Χρήστος Ζαφείρης «προβάρει» τη φανέλα του ΠΑΟΚ, με τους Θεσσαλονικείς να φτάνουν σε οριστική συμφωνία με τη Σλάβια Πράγας.

O Xρήστος Ζαφείρης θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ να ολοκληρώνει μία σπουδαία μεταγραφή!

Οι Θεσσαλονικείς «δούλευαν» αρκετό καιρό την περίπτωση του Έλληνα μέσου και κατάφεραν να αποσπάσουν το τελικό «ναι» από τη Σλάβια Πράγας.

Θρύλος της Τσεχίας συμβουλεύει τον Ζαφείρη να βάλει τον ΠΑΟΚ στον… πάγο! Η ατάκα-προτροπή του Βλάντιμιρ Σμίτσερ, θρύλου της εθνικής Τσεχίας και της Σλάβια Πράγας, προς τον Χρήστο Ζαφείρη, με αφορμή τις «κρούσεις» του ΠΑΟΚ.

«Σύμμαχός» τους σε όλη αυτήν τη διαδικασία ήταν και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος «πίεζε», ώστε οι Τσέχοι να αποδεχτούν την πρόταση που είχε έρθει στα γραφεία τους.

Πλέον, είμαστε στο τελικό στάδιο με τον Χρήστο Ζαφείρη να αναμένεται σύντομα στη Θεσσαλονίκη, για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις! Με αυτόν τον τρόπο, θα φορέσει για πρώτη φορά στην καριέρα τη φανέλα ενός ελληνικού συλλόγου, σε επίπεδο ανδρών.

Το μυθικό deal του ΠΑΟΚ με τη Σλάβια Πράγας

Στα οικονομικά δεδομένα του deal, ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί να «βγάλει» ένα τεράστιο ποσό από τα ταμεία του.

Συγκεκριμένα, η συμφωνία των δύο ομάδων «έκλεισε» στα 10.500.000 ευρώ συν 1.500.000 σε μορφή μπόνους. Παράλληλα, η Σλάβια Πράγας θα διατηρήσει και σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης.

Όπως καταλαβαίνει κανείς, θα μιλάμε για μία απ’ τις πιο δαπανηρές μεταγραφές στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος.

Φυσικά, θα έχουμε και ρεκόρ για τον ΠΑΟΚ, καθώς μέχρι σήμερα στη θέση Νο.1 είναι η μεταγραφή του Ίνγκι Ίνγκασον. Όταν οι Θεσσαλονικείς έδωσαν 4.000.000 στη Ροστόφ, για να τον κάνουν δικό τους.

Την ίδια ώρα, ο Χρήστος Ζαφείρης θα βάλει την υπογραφή του σε ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο. Για την ακρίβεια, θα είναι μόνιμος κάτοικος Τούμπας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, εισπράττοντας 1.600.000 ευρώ ετησίως!