Το εντυπωσιακό στατιστικό του Βισέντε Ταμπόρδα, που βρίσκει γκολ σχεδόν ανά ένα παιχνίδι που αγωνίζεται!

Ο Βισέντε Ταμπόρδα εξελίχθηκε στον πιο απρόσμενο «ήρωα» του Παναθηναϊκού!

Ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός ήταν εκείνος που πέτυχε το «χρυσό» γκολ στο Γ. Καραϊσκάκης, από πολύ νωρίς, το οποίο εν τέλει έκρινε το ντέρμπι «αιωνίων» με τον Ολυμπιακό (08/02, 0-1), στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Το «τρυφύλλι» πήρε τρεις πολύτιμους βαθμούς και πλέον, συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες για να βρεθεί στην πρώτη τετράδα και στα Play Offs του ελληνικού πρωταθλήματος στο φινάλε της σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός «όρισε» ποιο τρελό σερί θα τελειώσει και ποιο θα συνεχιστεί Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα «διπλό» με τεράστια αξία στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Ολυμπιακός είδε το δικό του σερί να σταματά.

Παρ’ όλα αυτά, εάν κάτι χρήζει αναφοράς, είναι το δίχως άλλο η «μεταγραφή» του Βισέντε Ταμπόρδα. Μπορεί να ήρθε το περασμένο καλοκαίρι στην Ελλάδα, όμως μέχρι στιγμής, έμοιαζε πως δεν είχε τον αναμενόμενο χρόνο.

Κι όμως, μέσα σε μερικές στιγμές, κατάφερε να αλλάξει ολόκληρο το κλίμα. Και ο Ράφα Μπενίτεθ τού έδωσε φανέλα βασικού, για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα, σε ντέρμπι «αιωνίων» στο Γ. Καραϊσκάκης!

Το τελευταίο διάστημα, ο Αργεντίνος έχει πάρει ευκαιρίες από τον έμπειρο τεχνικό του Παναθηναϊκού και τις έχει… αρπάξει από τα μαλλιά! Είναι χαρακτηριστικό πως στα τέσσερα τελευταία του ματς, ο Ταμπόρδα έχει καταφέρει να σκοράρει τρεις φορές!

Ο Παναθηναϊκός είναι «υπεύθυνος», για τις μοναδικές εντός έδρας ήττες του Μεντιλίμπαρ στο πρωτάθλημα Mόνο δύο «εξαιρέσεις» έχει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη Stoiximan Super League, με τον Παναθηναϊκό να είναι ο μοναδικός «υπεύθυνος».

Μάλιστα, κάτι ακόμα εντυπωσιακό, είναι το πόσο χρόνο χρειάζεται ο νεαρός μεσοεπιθετικός για να έρθει σε επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα.

Έως τώρα, στη φετινή σεζόν, ο Ταμπόρδα μετρά μόλις 12 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τον Παναθηναϊκό, οι περισσότερες εξ αυτών ως αλλαγή. Γι΄ αυτό, άλλωστε, ο αγωνιστικός του χρόνος σταματά στα 413′.

Κι όμως, έχει αποδείξει πως έχει αρκετά καλή σχέση με το γκολ. Ο Ταμπόρδα βρίσκει δίχτυα ανά 103,25 λεπτά συμμετοχής, ή αλλιώς χρειάζεται σχεδόν ένα παιχνίδι και… κάτι, για να χριστεί σκόρερ!

Ο Αργεντίνος, λοιπόν, κατάφερε να γυρίσει για τα καλά τον «διακόπτη» και σίγουρα, ο Παναθηναϊκός μπορεί να χαμογελά, για την επένδυση που έκανε το καλοκαίρι με τον πρώην ποδοσφαιριστή της Μπόκα Τζούνιορς.