Ο Παναθηναϊκός «έκλεισε» τον Λούκας Τσάβες για την ενίσχυση στα δοκάρια του. Ποιοι ήταν οι λόγοι που φαίνεται πως έφεραν αυτήν την απόφαση;

Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει πολύ «ζεστά» στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου. Οι Ανδρέας Τεττέη, Σωτήρης Κοντούρης και Παύλος Παντελίδης είναι τρεις ποδοσφαιριστές, που θα ενταχθούν άμεσα στους «πράσινους».

Το ίδιο θα συμβεί και με τον Λούκας Τσάβες, που μετά την πολύ καλή του παρουσία στον Παναιτωλικό παραμένει στην Ελλάδα, αλλά μετακομίζει στην Αθήνα.

Μετά από τον δίχρονο δανεισμό του, θα ακολουθήσει ένας νέος δανεισμός για τον Αργεντίνο τερματοφύλακα.

Ποιοι ήταν οι κύριοι λόγοι, που φαίνεται πως έφεραν αυτή τη μεταγραφή; Μάλλον οι απαντήσεις είναι αρκετά εύκολες.

Τα «ατού» του Τσάβες

Αρχικά, μιλάμε για έναν παίκτη που δεν θέλει χρόνο προσαρμογής, καθώς γνωρίζει το ποδόσφαιρο στη χώρα μας.

Γι’ αυτό και μπορεί να προφέρει άμεσα, όσο και ο Αλμπάν Λαφόντ λείπε στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Από εκεί και πέρα, ο εξάμηνος δανεισμός του θα δώσει την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να εξετάσει το αν επιθυμεί να τον αποκτήσει μόνιμα το επερχόμενο καλοκαίρι.

Οι «αριθμοί» του είναι εξαιρετική από όταν έκανε το ντεμπούτο του. Από την ημέρα, που ο Λούκας Τσάβες έκανε το πρωτοέπαιξε στην Ελλάδα μετράει σε 62 αναμετρήσεις και 22 ανέπαφες εστίες στο πρωτάθλημα.

Ο μοναδικός τερματοφύλακας, που τον «προσπερνάει» είναι ο Κωνσταντής Τζολάκης, που σε 55 ματς έχει 28!

Από εκεί και πέρα, μιλάμε για έναν τερματοφύλακα, ο οποίος έχει 76.6% ποσοστό αποκρούσεων! Το καλύτερο σε όλο το πρωτάθλημα, από όταν έκανε την πρώτη του «γνωριμία»! Ωστόσο, τι είναι αυτό που τον «ξεχωρίζει»;

To πόσα γκολ έχει «σώσει», με τον αριθμό να «ζαλίζει»! Βάσει των ευκαιριών, που έχουν κάνει οι αντίπαλοι στην εστία του Παναιτωλικού, όσο παίζει ο Λούκας Τσάβες, η ομάδα του θα έπρεπε να είχε 80.4 γκολ παθητικό!

Παράλληλα, μιλάμε για έναν τερματοφύλακα, που όποια ομάδα επιθυμεί να παίει ποδόσφαιρο κυριαρχίας τον θέλει στο ρόστερ της.

Άλλωστε, μιλάμε για έναν πορτιέρε, που ναι μεν δεν «γεμίζει» το τέρμα, καθώς είναι 1.82μ. αλλά είναι εξαιρετικός με την μπάλα στα πόδια.

Επομένως, όλοι αυτοί οι λόγοι φαίνεται πως έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη μεταγραφή του.