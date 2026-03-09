Ο Ραζβάν Λουτσέσκου θυμήθηκε κάποια λόγια του Γιάννη Αντετοκούνμπο, όταν ρωτήθηκε για τα αποτελέσματα του ΠΑΟΚ, κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου μετά το ματς με τον Ολυμπιακό, κλήθηκε να σχολιάσει τη βελτιωμένη εικόνα του ΠΑΟΚ φέτος κόντρα στους Πειραιώτες, συγκριτικά με την περσινή χρονιά.

Ο Ρουμάνος τεχνικός, προκειμένου να απαντήσει στη συγκεκριμένη ερώτηση, θυμήθηκε κάποια λόγια του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Συγκεκριμένη, ο «Greek Freak» είχε τονίσει στο παρελθόν πως στον αθλητισμό θα κερδίσεις πολλά παιχνίδια, αλλά θα χάσεις και πολλά παιχνίδια.

Ακριβώς πάνω σε αυτό στάθηκε και ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μιλώντας για τα θετικά αποτελέσματα που έχει ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό, τη φετινή σεζόν.

Υπενθυμίζουμε πως ο «Δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε στην Τούμπα στον πρώτο γύρο, ενώ στο Γ. Καραϊσκάκης έφυγε ως νικητής στα προημιτελικά του Κυπέλλου, πριν από το ντέρμπι το βράδυ της Κυριακής (08/03), που βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες στο 0-0, για τον δεύτερο γύρο της Stoiximan Super League.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Λουτσέσκου:

«Η περυσινή χρονιά είναι το 2024-25 και η φετινή είναι το… 2025-26. Οπότε τα πράγματα μπορεί να είναι διαφορετικά. Οι καταστάσεις είναι διαφορετικές. Το ποδόσφαιρο είναι γενικά έτσι και μπορεί αν φέρει διαφορετικά πράγματα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε πει ότι θα κερδίσεις πολλά παιχνίδια, θα χάσεις πολλά παιχνίδια. Παίζουμε κάθε τρεις ημέρες. Είμαστε και οι δύο top ομάδες, έχουμε πιεστεί και οι δύο με τα πολλά παιχνίδια. Εμείς είχαμε και δύο παραπάνω, αυτά του ημιτελικού στο Κύπελλο με τον Παναθηναϊκό.

Όταν βρίσκονται δύο top ομάδες αντίπαλες, πολλά μπορεί να προκύψουν. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι βρεθήκαμε χωρίς επτά βασικούς ουσιαστικά παίκτες εκτός σε σχέση με την αρχή της σεζόν.

Δεν μπορώ παρά να είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών και τον τρόπο που αγωνίστηκαν απέναντι σε έναν πολύ ποιοτικό αντίπαλο».