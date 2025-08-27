Όλα δείχνουν πως η μεταγραφή του Κόνραντ Χάρντερ στη Μίλαν δεν θα προχωρήσει. Σε ένα πιθανό «ναυάγιο» που το «επηρεάζει» και ο Φώτης Ιωαννίδης.

Μετά το «ναυάγιο» με τον Βίκτορ Μπονιφέις από την Μπάγερ Λεβερκούζεν, η Μίλαν στράφηκε προς τον Κόνραρντ Χάρντερ για να ενισχύσει την επίθεσή της.

Αρχικά, όλα έδειχναν ότι ο 20χρονος Δανός θα ήταν ο εκλεκτός να αναλάβει το βάρος στην επίθεση των «ροσονέρι». Ωστόσο, η σιγουριά των προηγούμενων ημερών έχει εξανεμιστεί. Τα ιταλικά Μέσα αναφέρουν ότι το deal είναι πλέον αβέβαιο και κινδυνεύει να «χαλάσει».

Η κύρια αιτία για αυτή την αναστροφή είναι η αδυναμία της Σπόρτινγκ Λισαβόνας να βρει εγκαίρως έναν αντικαταστάτη για τον Κόνραντ Χάρντερ.

Η προγραμματισμένη μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη από τον Παναθηναϊκό δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο Παναθηναϊκός δεν σκοπεύει να αφήσει τον 25χρονο φορ να φύγει πριν από το βράδυ της Πέμπτης. Και αυτό, επειδή συμμετέχει στη ρεβάνς με την Σαμσουσνπόρ (28/09, 20:00) για τα Play Offs του Europa League.

Η καθυστέρηση αυτή επηρεάζει σημαντικά και την πιθανότητα αποχώρησης του Κόνραντ Χάρντερ από τη Σπόρτινγκ.

Οι αναφορές από την Ιταλία υποδηλώνουν ότι η Μίλαν είναι έτοιμη να αποσυρθεί από τη διαπραγμάτευση με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και να στραφεί στο «Plan B». Αυτό αφορά τον Ντούσαν Βλάχοβιτς.

Ο Σέρβος στράικερ, έχοντας τη στήριξη του Μάσιμο Αλέγκρι, αναζητά ευκαιρία να αποχωρήσει από τη Γιουβέντους, όπου δεν θεωρείται πλέον βασική επιλογή για την επίθεση.

Αναλυτικά, τι αναφέρει το «Sky Sports»:

«Η άφιξη του Κόνραντ Χάρντερ στη Μίλαν διατρέχει ολοένα και μεγαλύτερο κίνδυνο. Οι διαπραγματεύσεις, οι οποίες είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες, θα μπορούσαν να αποτύχουν, επειδή

η Σπόρτινγκ δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα βρει αντικαταστάτη για τον σέντερ επιθετικό σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό ήταν το κύριο εμπόδιο για να δοθεί το πράσινο φως και να φύγει ο Χάρντερ. Η Μίλαν θα μπορούσε επομένως να αποφασίσει να μην περιμένει άλλο και να αλλάξει τον στόχο της».