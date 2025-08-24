Πώς οι δεύτερες σκέψεις για την απόκτηση ενός φορ στη Μίλαν, μπορούν να έχουν άμεσο συσχετισμό με τον Παναθηναϊκό και τον Φώτη Ιωαννίδη;

Ιατρικές εξετάσεις ή αλλιώς… Οδύσσεια. Η Μίλαν είχε κυκλώσει το όνομα του Μπονιφέις για την κορυφή της επιθετικής της γραμμής, δίνοντας τα χέρια με την Μπάγερν Λεβερκούζεν για τον δανεισμό του παίκτη.

Ο Νιγηριανός στράικερ βρέθηκε τις προηγούμενες ώρες στη Βόρεια Ιταλία με την Μίλαν να… ξεψαχνίζει την περίπτωσή του. Παρόλα αυτά, μερικά αποτελέσματα των εργομετρικών και ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υπεβλήθη, δημιούργησαν έντονο προβληματισμό στους αρμόδιους των «ροσονέρι». σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Γεγονός αρκετά για να επηρεάσει πιθανόν τη μετακίνησή του στο Μιλάνο. Με τα όσα είδαν, οι άνθρωποι της Μίλαν εξετάζουν τις επιλογές τους και δεν αποκλείεται να κάνουν πίσω στην αρχική συμφωνία με την πλευρά του παίκτη και τους Γερμανούς. Ο ίδιος ο Μπονιφέις εν αναμονή των οριστικών εξελίξεων, επέστρεψε στις «ασπιρίνες».

Αν και εφόσον η Μίλαν δεν προχωρήσει με την περίπτωσή του, τότε κάθε άλλο παρά αποκλείεται να κινηθεί για τον Κόνραντ Χάρντερ ο οποίος επίσης αρέσει. Ο φόρ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας που έχει και εκείνος ζήτηση.

Συνεπώς, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο με απόκλιση λίγων ημερών και στην ίδια μεταγραφική περίοδο, τα «λιοντάρια» της πορτογαλικής πρωτεύουσας να χάσουν μετά τον Γιόκερες και τον Χάρντερ. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να κινηθούν για την απόκτηση δύο φορ, ώστε να καλύψουν τα κενά τους. Και κάπου εκεί, ξεπροβάλει το όνομα του Φώτη Ιωαννίδη.

Ο Έλληνας διεθνής σέντερ φορ, παρότι δεν πραγματοποίησε πέρυσι που τααλιπωρήθηκε και από μερικούς τραυματισμούς, μία σεζόν ανάλογη της αγωνιστικής του ανόδου, εξακολουθεί να απασχολεί την καθημερινότητα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Πολλώ δε μάλλον αν ο Χάρντερ αποχωρήσει και το έλλειμα είναι μεγάλο, τότε το ενδεχόμενο να κινηθεί η Σπόρτινγκ πιο αποφασιστικά για τον Ιωαννίδη, ικανοποιώντας και τα ‘θέλω’ του Παναθηναϊκού, μοιάζει αρκετά πιθανό.

🚨⚠️ After medical tests at AC Milan, Victor Boniface returns to Germany as there’s still no green light to his move.



After 48 hours in Milano, Boniface will be back in Leverkusen today waiting for AC Milan imminent decision on his medical tests/checks made over the weekend. pic.twitter.com/84YoXNPrSa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2025