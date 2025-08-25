Η «υπόθεση Φώτης Ιωαννίδης – Σπόρτινγκ Λισαβόνας» μπορεί να έχει άμεσες εξελίξεις, μετά από μία μεταγραφή, που είναι κοντά στην ολοκλήρωσή της!

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έχει επανέλθει πιο δυνατά από ότι ποτέ και επιδιώκει την απόκτηση του Φώτη Ιωαννίδη.

Όλα δείχνουν ότι έχει «ανοίξει» ο δρόμος και η μεταγραφή του θα μπορούσε να «τελειώσει» τις επόμενες ημέρες. Και αυτό, γιατί τις τελευταίες ώρες υπάρχει μία εξέλιξη, που έχει φέρει τα πάνω-κάτω.

Πρωτοσέλιδο στην Πορτογαλία ο Ιωαννίδης που «θέλει Σπόρτινγκ» Σε καλό δρόμο – σύμφωνα με τους Πορτογάλους – βρίσκεται η μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη από τον Παναθηναϊκό στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο Βίκτορ Μπόνιφεϊς δεν πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και «κόπηκε» από τη Μίλαν. Επομένως, οι «ροσονέρι» έψαξαν τις εναλλακτικές τους.

Ο «εκλεκτός» είναι ο Κόνραντ Χάρντερ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Μάλιστα, όπως αναφέρει η «Gazzeta Dello Sport», ο 20χρονος επιθετικός θα πάει στην Ιταλία, ώστε να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο!

Acordo fechado: Harder no Milan por 24M€ + 3M€ em bónus, informa @DiMarzio 🚨 pic.twitter.com/8HVpcoAdKw — B24 (@B24PT) August 25, 2025

Οι Πορτογάλοι θα βάλουν στα ταμεία τους 23.000.000 συν 4.000.000 σε μορφή μπόνους, ενώ θα έχουν και 10% ποσοστό μεταπώλησης.

Επομένως, θα κινηθούν πολύ ενεργά για την απόκτηση ενός σέντερ φορ, καθώς μετά τον Βίκτορ Γιόκερες, όλα δείχνουν ότι θα χάσουν και τον Κόνραντ Χάρντερ!

Σε μία εξέλιξη, που θα τους αναγκάσει να βγουν άμεσα στην αγορά. Με τον Φώτη Ιωαννίδη τη -δεδομένη στιγμή- να δείχνει να είναι ο Νο.1 στόχος τους!

Αναλυτικά, τι αναφέρει η «Gazzeta Dello Sport»:

«Η επίθεση της Μίλαν σύντομα θα μπορεί να αρχίσει να μιλάει δανέζικα. Η πολυαναμενόμενη άφιξη του Κόνραντ Χάρντερ έφτασε, μετά την ακύρωση της συμφωνίας με τον Μπόνιφεϊς, λόγω τραυματισμού στο δεξί γόνατο του παίκτη της Λεβερκούζεν. Ο νέος επιθετικός θα είναι σύντομα στην Ιταλία, για τις ιατρικές εξετάσεις και τις πρώτες φωτογραφίες του ως παίκτης της Μίλαν. Η συμφωνία είναι στα 24 εκατομμύρια ευρώ συν 3 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους και 10% συμμετοχή σε οποιαδήποτε μελλοντική μεταγραφή στη Σπόρτινγκ. Ο μισθός του θα να είναι κοντά στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ ανά σεζόν, για πενταετές συμβόλαιο. Ο σύλλογος της Λισαβόνας περιμένει τώρα τον αντικαταστάτη του Χάρντερ. Αναμένεται να είναι ο Φώτης Ιωαννίδης, ένας 25χρονος Έλληνας παίκτης από τον Παναθηναϊκό».