Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τη σπουδαία μεταγραφή του Μπάρναμπας Βάργκα, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να δείχνει την εμπιστοσύνη του προς τον Μαγυάρο και μέσω των δηλώσεών του.

Η ΑΕΚ και ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν καθησυχάστηκαν με την αγωνιστική άνοδο του Γιόβιτς καθώς και την διαρκώς βελτιωμένη εικόνα που παρουσίασε η ομάδα μέχρι τη διακοπή, ανακοινώνοντας ένα σπουδαίο μετραγραφικό χτύπημα.

Η «Ένωση» με τους υψηλούς στόχους που μόνη της έθεσε στο πρώτο μισό της σεζόν, έφερε στην Ελλάδα τον σκόρερ Μπάρναμπας Βάργκα από την Φερεντσβάρος που έρχεται με εκτελεστική… φόρα.

Μία μεταγραφική κίνηση ουσίας και εντυπωσιασμού που ανεβάζει επίπεδο την επιθετική γραμμή των «κιτρινόμαυρων». Ο Βάργκα ήρθε καυτός τις προηγούμενες ώρες στην Ελλάδα με γκολ σχεδόν σε κάθε ματς, γεγονός που «μιλάει» από μόνο του για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται καθώς και αξία του. Γι’ αυτό και ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος, δεν θέλησε να μακρυγορήσει στην παρουσίαση του νέου μεταγραφικού αποκτήματος που προστίθεται στη «φαρέτρα» του Νίκολιτς.

«Μπάρναμπας, καλωσόρισες στην ΑΕΚ. -Όταν μιλήσαμε κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών, είδα έναν άνθρωπο με πάθος και με σπίθα. Νιώθω ότι καταλαβαίνεις το οικογενειακό κλίμα και το όραμα της ΑΕΚ. Εκείνο το βράδυ που μιλήσαμε, ήμασταν απόλυτα στην ίδια συχνότητα και όλα όσα έπρεπε να γίνουν, τόσο σε τυπικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο -αφού όλα είχαν «κλειδώσει» μεταξύ μας- το μόνο που απέμενε ήταν να οριστικοποιηθεί η συμφωνία.

Όπως γνωρίζεις, έκανα τα πάντα από την πλευρά μου ώστε να είναι ικανοποιημένη και η Φερεντσβάρος και να ολοκληρωθεί η συμφωνία μας.

Είσαι σημαντικός για εμάς όχι μόνο ως ποδοσφαιριστής, αλλά και λόγω του πάθους σου και του χαρακτήρα σου. Οπότε, χωρίς πολλά λόγια και χωρίς καθυστέρηση, μπες στο γήπεδο, δείξε ποιος είσαι, κάνοντας αυτό που ξέρεις να κάνεις καλύτερα.»

Από πλευράς του ο Μαγυάρος επιθετικός στάθηκε στον ζήλο που είδε από πλευράς Μάριου Ηλιόπουλου και του οργανισμού της ΑΕΚ εν γένει για συνεργασία, στοιχεία τα οποία έπαιξαν τον δικό τους ρόλο στην επίτευξη αυτής.

Το ρεκόρ που «έσπασε» ο Βάργκα στην ΑΕΚ, πριν καν αγωνιστεί Κι όμως, ο Μπαρναμπάς Βάργκα μπόρεσε να «σπάσει» ρεκόρ, πριν καν φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ και τον δούμε να αγωνίζεται!

«Καταρχάς, πιστεύω ότι δύσκολα θα μπορούσα να έχω καλύτερη υποδοχή από αυτή, όλοι ήταν πραγματικά πολύ φιλικοί. Και πράγματι, όπως είπε και ο πρόεδρος, μιλήσαμε στη διάρκεια των διακοπών μου και όπως ανέφερε κι εκείνος, ήταν μια αρκετά παθιασμένη συζήτηση, και νομίζω ότι ήμασταν απόλυτα στο ίδιο μήκος κύματος. Το ένιωσα ότι ήθελε οπωσδήποτε να με φέρει εδώ. Γι’ αυτόν τον λόγο αποφάσισα να έρθω στην ΑΕΚ και φυσικά θέλω να κάνω τα πάντα για την ομάδα, θέλω να γίνουμε πρωταθλητές. Οπότε θα προσπαθήσω να αποδώσω όσο το δυνατόν καλύτερα, να σκοράρουμε περισσότερα γκολ, και τότε όλοι θα είμαστε ικανοποιημένοι.»