Πώς ο Μπαρνάμπας Βάργκα άρπαξε την ευκαιρία που του έδωσε ένας θρύλος της Αυστρίας και έζησε το όνειρό του.

Ο Μπαρνάμπας Βάργκα μονοπωλεί το ενδιαφέρον στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, εδώ και ημέρες. Χρειάστηκε ένα «κόλπο-γκρόσο», ώστε ο αρχισκόρερ της εθνικής ομάδας της Ουγγαρίας να μεταβεί στην Ελλάδα. Μόνο εύκολο δεν ήταν να ανάψει το «πράσινο φως» η Φερεντσβάρος, για την αποχώρηση ενός ποδοσφαιριστή που έως τώρα, στα μισά της σεζόν 2025/26 δηλαδή, έχει σκοράρει 20 φορές, με τις 10 να είναι στο Europa League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς τον γνώριζε και τον ζήτησε, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα «δούλεψε» την υπόθεση και ο Μάριος Ηλιόπουλος ολοκλήρωσε την υπέρβαση που απαιτούνταν για να έρθει στην Ελλάδα και την ΑΕΚ, ένας από τους πιο «καυτούς» επιθετικούς στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Η πορεία του, πάντως, δεν ήταν πάντοτε ανοδική και ευχάριστη. Το κάθε άλλο. Υπήρξαν πολλά διαστήματα στα οποία αντιμετώπισε δυσκολίες και μάλιστα, σε ένα από αυτά είχε σκεφτεί να εγκαταλείψει την προσπάθεια να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

Ίβιτσα Βάστιτς, ένας άνθρωπος-κλειδί για τον Βάργκα

Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της Ουγγαρίας, στο διάστημα 2013 έως και το 2016, δηλαδή από όταν τελείωσε το σχολείο έως και τη μεταγραφή του στη Μάτερσμπουργκ, ο Μπαρνάμπας Βάργκα βίωσε δύσκολες στιγμές. Ένας θρύλος της Αυστρίας, όμως, άλλαξε τα πάντα προς το καλύτερο.

Ο λόγος για τον Ίβιτσα Βάστιτς. Γεννήθηκε στο Σπλιτ το 1969, αλλά αγωνίστηκε 50 φορές με τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Αυστρίας. Τόσο για τη Στουρμ Γκρατς (πρώτος σκόρερ της με 153 γκολ σε 315 ματς), όσο και για την Αούστρια Βιέννης λογίζεται ως θρύλος. Μάλιστα, έχει εργαστεί για λογαριασμό της δεύτερης σε διάφορα πόστα.

Υπήρξε εμβληματικός μέσος για την Αυστρία στα ’90s και στα πρώτα χρόνια της νέας χιλιετίας, εκπροσωπώντας την στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998 και το EURO του 2008. Στο τελευταίο σκόραρε μάλιστα, σε ηλικία 38 ετών, και υπήρξε ο γηραιότερος σκόρερ στην ιστορία του θεσμού, έως το γκολ του Μόντριτς στο EURO του 2024.

Αυτός ήταν ο προπονητής της Μάτερσμπουργκ που έδωσε το «οκ» το 2016, αρχικά για τη μεταγραφή του Μπαρνάμπας Βάργκα, κι έπειτα για το ντεμπούτο του σε πρώτη εθνική κατηγορία.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ «άρπαξε» αυτήν την ευκαιρία, αλλά μετά την αποχώρηση του Ίβιτσα Βάστιτς έξι μήνες αργότερα, άλλαξαν τα πάντα. Έτσι, ο Βάργκα υποβιβάστηκε στη 2η ομάδα της αυστριακής Μάτερσμπουργκ, «μάτωσε» τα δίχτυα και περίμενε καρτερικά να ανοίξει το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του. Αρχικά μέσω της Λάφνιτζ το 2019 κι έπειτα μέσω των Γκιρμότ και Πάξι, έως ότου εκτοξεύσει την καριέρα του και τις «μετοχές» του στη Φερεντσβάρος.