Ο Ολυμπιακός κατέθεσε επίσημα αίτημα για την αναβολή του παιχνιδιού του με τον Αστέρα AKTOR, που ήταν προγραμματισμένο για τις 17 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Το αίτημα αναμένεται να γίνει αποδεκτό και επίσημα από τη Λίγκα, ενώ μένει να φανεί πότε θα οριστεί η νέα ημερομηνία για τη διεξαγωγή της αναμέτρησης.
Ο λόγος που ο Ολυμπιακός προχώρησε στο συγκεκριμένο αίτημα είναι, φυσικά, το μεγάλο παιχνίδι που ακολουθεί, απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν (20/01, 22:00), για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Εκεί, οι Πειραιώτες θα διεκδικήσουν τις πιθανότητές του, αναζητώντας τους τρεις βαθμούς, που θα τους βάλουν «γερά» στο κόλπο για την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Κάπως έτσι, το πρόγραμμα των «ερυθρολεύκων», μέσα στον Ιανουάριο, διαμορφώνεται πλέον ως εξής:
10 Ιανουαρίου: Ατρόμητος-Ολυμπιακός, 19:30, Stoiximan Super League
14 Ιανουαρίου: Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, 18:30, Κύπελλο Ελλάδος Betsson
20 Ιανουαρίου: Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν, 22:00, Champions League
24 Ιανουαρίου: Ολυμπιακός-Βόλος, 17:00, Stoiximan Super League
28 Ιανουαρίου: Άγιαξ-Ολυμπιακός, 22:00, Champions League