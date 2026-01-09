Τι αναφέρει το Athletic για ενδιαφέρον της Νότιγχαμ Φόρεστ για τον Μεχντί Ταρέμι, τον κεντρικό επιθετικό του Ολυμπιακού.

«Ο Μεχντί Ταρέμι είναι στη λίστα της Νότιγχαμ Φόρεστ» αναφέρει το δημοσίευμα του Athletic.

Στις 31 Αυγούστου ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή μεταγραφή, αποκτώντας τον Μέχντι Ταρέμι. Οι νταμπλούχοι Ελλάδας έντυσαν τον Ιρανό επιθετικό στα «ερυθρόλευκα», φέρνοντάς τον από την φιναλίστ του Champions League, Ίντερ, για να ενισχύσουν την επίθεση τους.

Μέχρι στιγμής ο 33χρονος διεθνής φορ έχει σημειώσει 12 γκολ και έχει μοιράσει δύο ασίστ σε 20 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Iranian international Mehdi Taremi and Jorgen Strand Larsen on four man #NFFC shortlist for striker targets @David_Ornstein https://t.co/7ELnMV5yv3 — Paul Taylor (@nottmtails) January 9, 2026

Όπως αναφέρει το «Athletic», οι «Reds» έχουν προσθέσει το όνομα του Ταρέμι στη μεταγραφική τους λίστα για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Ιρανός επιθετικός βρίσκεται ψηλά στη λίστα των επιλογών της ομάδας, χάρη στην εμπειρία του και στα αγωνιστικά του στοιχεία, τα οποία θυμίζουν τον Κρις Γουντ, ο οποίος είναι εκτός δράσης λόγω χειρουργικής επέμβασης στο γόνατο.

«Η αναζήτηση της Νότιγχαμ Φόρεστ για έναν νέο επιθετικό την έχει οδηγήσει στη δημιουργία μιας λίστας τεσσάρων παικτών, στην οποία περιλαμβάνεται ο διεθνής Ιρανός Μεχντί Ταρέμι του Ολυμπιακού, καθώς και ο επιθετικός της Γουλβς, Γιόργκεν Στραντ Λάρσεν» αναφέρει χαρακτηριστικά, για να συμπληρώσει.

«Η Φόρεστ είναι ένας από τους αρκετούς συλλόγους που παρακολουθούν στενά την πιθανή διαθεσιμότητα του Στραντ Λάρσεν, ενώ ο Ταρέμι βρίσκεται στο ‘ραντάρ’ της λόγω των ομοιοτήτων του με τον Κρις Γουντ, σε μια περίοδο που ο πρώτος σκόρερ της περσινής σεζόν απουσιάζει μετά από επέμβαση στο γόνατο.

Αν η Φόρεστ προχωρήσει το αρχικό της ενδιαφέρον, σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης της, Βαγγέλης Μαρινάκης, βρίσκεται επίσης στην ηγεσία του Ολυμπιακού», καταλήγει μεταξύ άλλων το σχετικό δημοσίευμα του «Athletic».