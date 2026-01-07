Οι Βραζιλιάνοι «στέλνουν» στον Ολυμπιακό τον Κουϊαμπάνο! Έναν ποδοσφαιριστή, που συνεργάστηκε με τον Νταβίντε Αντσελότι και όχι δεν μιλάμε για απλή συνωνυμία!

Οι Βραζιλιάνοι «στέλνουν» τον Κουϊαμπάνο στον Ολυμπιακό με άμεση μεταγραφή. Συγκεκριμένα, η «rtiesporte.com.br» αναφέρει πως μιλάμε για δανεισμό έξι μηνών χωρίς οψιόν αγοράς.

Ο 22χρονος αριστερός μπακ/χαφ ανήκει στη Νότιγχαμ Φόρεστ και αυτή τη στιγμή η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 8.000.000 ευρώ, σύμφωνα με το Transfermarkt.

Η αλήθεια είναι πως δεν έχει παίξει ακόμα με τη φανέλα της αγγλικής ομάδας, καθώς τον πήρε από την Μποταφόγκο έναντι 6.000.000 ευρώ και παρέμεινε δανεικός εκεί, μέχρι τον περασμένο Δεκέμβρη.

Όσο ήταν στην πατρίδα του είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί και με τον Νταβίντε Αντσελότι! Και όχι, δεν μιλάμε με μία απλή συνωνυμία με τον προπονητή της εθνικής Βραζιλίας!

Η καλύτερη επιθετική «έκδοση» του Κουϊαμπάνο

Ο Ιταλός τεχνικός είναι ο γιος του Κάρλο Αντσελότι! Μάλιστα, οι δύο τους έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν, αλλά και στο παρόν.

Από το 2012 μέχρι και σήμερα σε οποιαδήποτε ομάδα πήγε ο πολύπειρος τεχνικός είχε παρέα και τον γιο του!

Ωστόσο, τον Ιούλιο του 2025 ο Νταβίντε πήρε την απόφαση να ξεκινήσει κάτι δικό του, μιας και ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Μποταφόγκο.

Όμως, το πέρασμά του δεν διήρκησε και πάρα πολύ, καθώς τον Δεκέμβριο της ίδια χρονιάς είπε «αντίο»! Παρ’ όλα αυτά, στα 33 ματς που ήταν στον πάγκο της βραζιλιάνικης ομάδας μπόρεσε να συνεργαστεί και με τον Κουϊαμπάνο.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής ήταν στον αγωνιστικό χώρο σε 22 διαφορετικές περιπτώσεις υπό τις οδηγίες του Νταβίντε Αντσελότι!

Ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό της κοινής τους πορείας; Πως ο μπακ/χαφ από τη «χώρα του καφέ» έδειξε την καλύτερη επιθετική του «έκδοση» με τον Ιταλό τεχνικό!

Κι όμως, αυτό συνέβη καθώς είχε στο ενεργητικό του τέσσερα τέρματα! Τα περισσότερα, μαζί σε ισοβαθμία με τον Αρτούρ Ζορζέ, κάτω από το «καθεστώς» οποιουδήποτε άλλου προπονητή!

Άλλωστε, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που πολλές φορές έχει χρησιμοποιηθεί και ως χαφ, ενώ φημίζεται για τις επιθετικές του αρετές.

Μένει να φανεί αν θα επιβεβαιωθούν οι Βραζιλιάνοι, ώστε να τον δούμε και στα μέρη μας με τη φανέλα του Ολυμπιακού.