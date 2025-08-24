Τι και αν άλλαξε η σεζόν; Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζει από εκεί που… σταμάτησε, έχοντας ένα απίστευτο στατιστικό στην πορεία του στον Ολυμπιακό!

Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε αρκετά στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League. Οι «ερυθρόλευκοι», μέχρι το 90+3’ είχαν «κολλήσει» στο 0-0, με τον Asteras AKTOR (23/08, 2-0).

Ωστόσο, ένα γκολ του Γιουσούφ Γιαζίτσι από το… πουθενά άλλαξε τις ισορροπίες.

Η «στιγμή που περίμενε» ο Γιαζίτσι άργησε 11 μήνες, αλλά ήρθε μαζί με τη «λύτρωσή» του (video) «Περιμένω να έρθει η στιγμή μου», ήταν μερικά λόγια από όσα είπε ο Γιουσούφ Γιαζίτσι στις πρώτες του ημέρες στην Ελλάδα. Ωστόσο, κανείς δεν ήξερε ότι θα περιμένει 11 ολόκληρους μήνες!

Μάλιστα, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μπόρεσε να διευρύνει το προβάδισμά της, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να βρίσκει το πρώτο του τέρμα στη σεζόν. «Επιβεβαιώνοντας», την εκτελεστική του δεινότητα, με ένα απίστευτο στατιστικό.

Το στατιστικό του Ελ Κααμπί που «ζαλίζει»

Όπως είναι γνωστό, ο Μαροκινός φορ από την ημέρα, που έχει έρθει στην Ελλάδα σκοράρει με αμείωτους ρυθμούς!

Απέναντι στον Asteras AKTOR (23/08, 2-0) ήθελε μόλις μία προσπάθεια εντός εστίας, για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα! Κι όμως, με μόλις ένα σουτ εντός εστίας βρήκε γκολ.

Ωστόσο, αν δούμε όλη του την πορεία στον Ολυμπιακό, με τη βοήθεια του Sofascore, θα παρατηρήσουμε πως αυτό είναι ένα αρκετά «σύνηθες γεγονός»!

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έχει καταφέρει να στείλει την μπάλα προς την εστία, στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην Ευρώπη -χωρίς τα προκριματικά- 114 φορές.

Πόσα από αυτά τα σουτ «μεταφράστηκαν» σε γκολ; Tην πρώτη του σεζόν βρήκε 32 φορές δίχτυα. Την προηγούμενη «πρόσθεσε» 25 τέρματα στον λογαριασμό του, για να έρθει η στιγμή του και στην 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Με αυτόν τον τρόπο, φτάνουμε στον «μαγικό» αριθμό 58! Δηλαδή, πάνω από τα μισά του σουτ, που βρίσκουν εστία είναι γκολ! Κι όλα αυτά, ενώ μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, που παίρνει πάρα πολλές προσπάθειες στην… πλάτη του.

Παρ’ όλα αυτά, και τη νέα σεζόν «απέδειξε» ότι και με ελάχιστες ευκαιρίες, μπορεί να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα.