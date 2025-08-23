«Περιμένω να έρθει η στιγμή μου», ήταν μερικά λόγια από όσα είπε ο Γιουσούφ Γιαζίτσι στις πρώτες του ημέρες στην Ελλάδα. Ωστόσο, κανείς δεν ήξερε ότι θα περιμένει 11 ολόκληρους μήνες!

Τον περασμένο Σεπτέμβρη ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Γιουσούφ Γιαζίτσι.

Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός, μετά από μία αρκετά καλή πορεία στη Λιλ είπε «αντίο», ώστε να έρθει στα μέρη μας. Το ντεμπούτο του ήρθε σχεδόν έναν μήνα, μετά την απόκτησή του από τους «ερυθρολεύκους».

Το ημερολόγιο έδειχνε 27/10/2024. Οι Πειραιώτες ταξίδεψαν στην Τρίπολη, για να παίξουν απέναντι στον Asteras AKTOR.

𝙏𝙝𝙚𝙨𝙚 𝙩𝙬𝙤 𝙜𝙪𝙮𝙨 pic.twitter.com/9Y806eCUlo — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 23, 2025

Το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό, καθώς ήρθε η ήττα με 1-0. Την ίδια ώρα, υπήρχε ακόμα ένα μείον για τον Ολυμπιακό.

Αυτό αφορά τον τραυματισμό του Γιουσούφ Γιαζίτσι. Μόλις ελάχιστα λεπτά, μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο αποχώρησε απ’ την αναμέτρηση.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ρήξη χιαστού. Γεγονός που τον κράτησε εκτός, για όλη τη σεζόν.

Η «στιγμή που περίμενε» ο Γιαζίτσι

Ο χρόνος πέρασε και ο Τούρκος μεσοεπιθετικός επέστρεψε στα γήπεδα. Στην προετοιμασία των «ερυθρολεύκων» πήρε ευκαιρίες και έδειξε εξαιρετικά στοιχεία.

Κι όλα αυτά, μέχρι να έρθει η 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Σχεδόν 10 μήνες, μετά το επίσημο ντεμπούτο, φόρεσε ξανά τα ερυθρόλευκα σε ένα ματς για τη Stoiximan Super League.

Τα 105 λεπτά του Γιαζίτσι και πώς μπορεί να γίνει μία «νέα μεταγραφή» για τον Ολυμπιακό (video) Ο Ολυμπιακός «βλέπει» τον Γιουσούφ Γιαζίτσι να «πατάει» γερά στον αγωνιστικό χώρο, με τον Τούρκο ποδοσφαιριστή να μπορεί να αποτελέσει μία «νέα μεταγραφή» για την ομάδα του.

Στην πρεμιέρα και με το σκορ στο 0-0 ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τον «έριξε» στο γήπεδο στο 81ο λεπτό και στο 90+3’ ήρθε η «λύτρωσή» του.

Με μία «οβίδα» έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, για το πρώτο του γκολ με τον Ολυμπιακό! Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός ήταν ο άνθρωπος, που «ξεκόλλησε» την ομάδα του, για το πρώτο «τρίποντο» της σεζόν.

Κόντρα σε ποια ομάδα έγινε αυτό; Απέναντι στον Asteras AKTOR (23/08, 2-0)! Δηλαδή, το κλαμπ με το οποίο έζησε μία απ’ τις χειρότερες εμπειρίες της καριέρας του.

Παρ’ όλα αυτά, ήθρε η στιγμή, που ο ίδιος είχε «αποκαλύψει» πως περίμενε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των «ερυθρολεύκων».

Μπορεί να χρειάστηκε λίγο χρόνο παραπάνω, αλλά η ιστορία του είναι χωρίς αμφιβολία, μία από αυτές που μόνο ο αθλητισμός μπορεί να «γεννήσει».

90+': ΓΚΟΟΟΟΟΟΟΟΟΛ για την ομάδα μας με τον Γιαζίτζι και 1-0! / 90+': GOAAAAAAAAAL for Olympiacos! Yazıcı scores! 1-0!#OlympiacosFC #OLYAST #slgr — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 23, 2025

Αναλυτικά, οι πρώτες δηλώσεις του Γιουσούφ Γιαζίτσι ως παίκτης του Ολυμπιακού:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, που είμαι μέλος του Ολυμπιακού και ανυπομονώ να αγωνιστώ. Είμαι ενθουσιασμένος, ήδη νιώθω σαν στο σπίτι μου και περιμένω να έρθει η στιγμή μου. Θέλω να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου.

Θέλω να σκοράρω πολλά γκολ και να δώσω ασίστ και να κάνω ευτυχισμένους του φιλάθλους. Δεν έχει σημασία σε ποια θέση μου αρέσει να αγωνίζομαι, θέλω απλώς να παίξω.

Πέρυσι που ήμουν στη Γαλλία, αν κερδίζαμε την Άστον Βίλα θα παίζαμε με τον Ολυμπιακό, αλλά χάσαμε. Τότε είπα πως αυτός ο σύλλογος είναι πραγματικά δυνατός. Η ομάδα του Ολυμπιακού έκανε σπουδαία πράγματα.

Ανυπομονώ και είμαι ενθουσιασμένος που θα παίξω μπροστά στους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Θέλω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και να τους κάνω ευτυχισμένους. Πάμε Ολυμπιακέ».