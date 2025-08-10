Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να… τινάξει την μπάνκα για τον Χρήστο Ζαφείρη, μιας και προσπαθεί να τον κάνει μία απ’ τις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος!

Ο ΠΑΟΚ μοιάζει αποφασισμένος να κάνει δικό του τον Χρήστο Ζαφείρη!

Ο Έλληνας χαφ είναι ο διακαής πόθος της ομάδας της Θεσσαλονίκης, που το δείχνει έμπρακτα, κάνοντας μία πρόταση-μαμούθ.

Αρχικά, οι Θεσσαλονικείς είχαν κάνει πρόταση 9.000.000 ευρώ, ώστε να κάνουν τον 22χρονο χαφ μόνιμο κάτοικο Τούμπας. Όμως, έλαβαν την αρνητική απάντηση της Σλάβια Πράγας.

Την ίδια ώρα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει «σύμμαχο» τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Η θετική στάση που έχει δείξει, ίσως είναι ικανή να δρομολογήσει τις εξελίξεις και να ολοκληρωθεί μία ηχηρότατη μεταγραφή.

Ο ΠΑΟΚ προσφέρει συμβόλαιο με αποδοχές άνω του 1.5 εκατομμυρίου ευρώ ετησίως. Περίπου τριπλάσιο, δηλαδή, από αυτό που λαμβάνει τώρα στη Σλάβια Πράγας και σε καμία περίπτωση ικανό να «ματσαριστεί» από τους Τσέχους.

Η νέα πρόταση του ΠΑΟΚ

Μετά την αρνητική απάντηση, οι Θεσσαλονικείς επανήλθαν. Αυτή τη φορά, με μία ακόμα μεγαλύτερη πρόταση!

Αυτή είναι στα 10.5 εκατομμύρια ευρώ, μαζί με 1.500.000 σε μπόνους. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ «έριξε» στο τραπέζι συνολικά 12 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, είναι διατεθειμένος να δώσει και ένα μεγάλο ποσοστό σε περίπτωση μελλοντικής πώλησης!

Επομένως, αν έρθει το deal με αυτά τα χρήματα ο Χρήστος Ζαφείρης μπορεί να γίνει, μέχρι και η 2η πιο ακριβή μεταγραφή του ελληνικού πρωταθλήματος, βάσει Transfermarkt!

«Παρέα» του θα είναι και ο Τζιοβάνι. Στην 1η θέση θα συνεχίσει να βρίσκεται ο Ζλάτκο Ζάχοβιτς, μιας και ο Ολυμπιακός δαπάνησε 13.5 εκατομμύρια για να τον κάνει «ερυθρόλευκο»!

Ωστόσο, υπάρχει και η εξής διαφορά. Το 1999 όταν και ήρθαν οι δύο προαναφερθέντες τα χρήματα αυτά ήταν σε δραχμές. Άρα θα είχαν διαφορετική «αξία» στην αγορά.

Απ’ την άλλη, το ρεκόρ μεταγραφής του ΠΑΟΚ είναι πολύ χαμηλότερο. Συγκεκριμένα, στη θέση Νο.1 είναι ο Ίνγκι Ίνγκασον, μιας και αποκτήθηκε έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ!

Παράλληλα, θα μιλάμε για την πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή, σε σύλλογο της Stoiximan Super League.

Το μόνο που μένει να φανεί είναι η τελική στάση της Σλάβια Πράγας, που μοιάζει να δέχεται μεγάλη «πίεση».

Δείτε ΕΔΩ τις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, βάσει Transfermarkt.