Ο Παντελής Χατζηδιάκος είναι και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ, όμως, για να τα καταφέρει έπρεπε πρώτα να «μπει» σε ένα πολύ «κλειστό» κλαμπ!

O Παντελής Χατζηδιάκος είναι έτοιμος για την πρώτη του εμπειρία στη Stoiximan Super League.

Ο ΠΑΟΚ είχε «κυκλώσει» εδώ και αρκετό καιρό την περίπτωσή του και τελικά μπόρεσε να βρει τη «χρυσή τομή» με την Κοπεγχάγη.

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός «πέταξε» για τα μέρη μας, «πάτησε» στη Θεσσαλονίκη, πέρασε από τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο, μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Δηλαδή, θα φοράει τα ασπρόμαυρα, τουλάχιστον για τα επόμενα τρία χρόνια, αν δεν αλλάξει κάτι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου.

Ωστόσο, για να γίνει πραγματικότητα η μεταγραφή έπρεπε να «σπάσει» και ένα φράγμα που ελάχιστοι Έλληνες έχουν κάνει για τον ΠΑΟΚ.

Οι πέντε Έλληνες πριν τον Παντελή Χατζηδιάκο

Σύμφωνα με το Transfermarkt, η «μετακίνηση» του Παντελή Χατζηδιάκου κόστισε συνολικά 1.500.000 ευρώ.

Ένα ποσό που αυτόματα τον κάνει τον τρίτο πιο «ακριβό» Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία του «Δικεφάλου του Βορρά».

Πάνω του είναι μονάχα ο Χρήστος Ζαφείρης (10.500.000 ευρώ), αλλά και ο Βασίλης Κουτσιανικούλης (1.800.000 ευρώ).

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Στο 1.320.000 ευρώ θα βρούμε τη μεταγραφή του Ζήση Βρύζα, ενώ στο 1.080.000 ευρώ τον Νίκο Φρούσο. Ωστόσο, στις περιπτώσεις τους τα δεδομένα ήταν διαφορετικά, αφού τότε η Ελλάδα είχε δραχμή αντί για ευρώ.

Ανάμεσά τους υπάρχει και o Δημήτρης Λημνιός, που η απόκτησή του ήρθε από τον Ατρόμητο έναντι 1.200.000 ευρώ.

Και η λίστα «κλείνει» εκεί, με μόλις έξι Έλληνες ποδοσφαιριστές να έχουν ξεπεράσει το 1.000.000 ευρώ και ο Παντελής Χατζηδιάκος να είναι ένας εξ αυτών.

Κάπου εδώ αξίζει να σημειωθεί πως ο Γιώργος Γιακουμάκης δεν είναι «μέσα», καθώς είχαν δοθεί 1.800.000 ευρώ ως «ενοίκιο» για τον δανεισμό του, αλλά χωρίς να υπάρχει απόκτηση.

Οι μεταγραφές Ελλήνων που «κόστισαν» στον ΠΑΟΚ πάνω από 1.000.000 ευρώ: