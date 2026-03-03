Ο Ανδρέας Τεττέη διανύει μία εξαιρετική περίοδο και ήδη οι αριθμοί του έχουν «εκτοξευτεί», χάρη στο Panathinaikos effect!

Ο Ανδρέας Τεττέη πετάει «φωτιές»! Τι και αν πριν από λίγο καιρό πήγε σε μία νέα ομάδα; Kάνει φανταστικά πράγματα και ο Παναθηναϊκός «χαμογελάει».

Ο Έλληνας επιθετικός έκανε το «μπαμ» με την Κηφισιά και το «τριφύλλι» τού έδωσε την ευκαιρία, να αναλάβει νέες «ευθύνες». Ο Ράφα Μπενίτεθ από την Day 1 τού έδωσε θέση στην αρχική ενδεκάδα και τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά!

«Στο μέρος, όπου ξεκίνησαν όλα»: Η ομάδα που «μεγάλωσε» τον Τεττέη στο Ole (video) Στο μέρος, όπου όλα ξεκίνησαν. Στο γήπεδο, όπου έγινε η αρχή. Τότε, ήταν ο μικρός Ανδρέας, τώρα ο Τεττέη, που πήρε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Η πρώτη του ποδοσφαιρική «στέγη» μιλάει στο Ole.gr και μας χαρίζει όμορφες αναμνήσεις!

Ο Ανδρέας Τεττέη έχει «ξεπεράσει» σε 29 μέρες ήδη τα «όσα» έκανε από τον Αύγουστο, μέχρι και τον Γενάρη!

Και προφανώς, ο Παναθηναϊκός έχει «παίξει» μεγάλο ρόλο σε αυτό το γεγονός.

Το Panathinaikos effect και η «εκτόξευση» του Τεττέη

Ο Ανδρέας Τεττέη ήρθε τη φετινή σεζόν στον Παναθηναϊκό έχοντας στις «αποσκευές» του πέντε τέρματα. Παρ’ όλα αυτά, έχει «ξεπεράσει» ήδη αυτόν τον αριθμό, από όταν ήρθε το πρώτο του τέρμα στη νέα του ομάδα!

Κι όμως, αρκεί να δούμε πότε έγινε αυτό. Ο Ανδρέας Τεττέη είχε μείνει πολύ καιρό μακριά από το σκοράρισμα.



Ωστόσο, το «παρθενικό» του τέρμα, με την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ήρθε κόντρα στην Κηφισιά (01/02, 3-0)! Κι όμως, απέναντι στη ομάδα, στην οποία ήρθε και το «μπαμ» του.

Από τότε, έχει στείλει την μπάλα ακόμα πέντε φορές στα δίχτυα, με τις τρεις εξ αυτών να είναι στις αναμετρήσεις με τη Βικτόρια Πλζεν!

Επομένως, με αυτόν τον τρόπο φτάσαμε στα έξι τέρματα, μέσα σε 29 μέρες! Περισσότερα, από όσα είχε με την Κηφισιά από την αρχή της σεζόν.

Όπως καταλαβαίνει κανείς, η νέα του ομάδα βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Ο Ανδρέας Τεττέη στον Παναθηναϊκό έχει περισσότερες ευκαιρίες να σκοράρει.

Οι «πράσινοι» είναι μία ομάδα, που προτιμά να έχει την μπάλα στα πόδια της, ενώ η Κηφισιά είχε ένα διαφορετικό «πλάνο».

Προφανώς, μεγάλο ρόλο παίζουν και οι νέοι του συμπαίκτες, αφού υπάρχουν περισσότεροι παίκτες, που μπορούν πιο εύκολα να τον «τροφοδοτήσουν»!

Γι’ αυτό και το Panathinaikos effect έχει «εκτοξεύσει» τον Ανδρέα Τεττέη.