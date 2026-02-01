Ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να επιστρέψει στις νίκες με τον Ανδρέα Τεττέη να πατάει το κουμπί του restart, απέναντι στην ομάδα, όπου έκανε το «μπαμ»!

Ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να επιστρέψει στις νίκες. Οι «πράσινοι» φιλοξένησαν την Κηφισιά (01/02, 3-0) στη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League και μπόρεσαν να πάρουν τους τρεις βαθμούς.

Σε ένα ματς, όπου ξεχώρισαν οι Σαντίνο Αντίνο και Σωτήρης Κοντούρης, που φόρεσαν για πρώτη φορά την πράσινη φανέλα. Μπορεί το «τρίποντο» να… κλείδωσε στα τελευταία λεπτά, αλλά το πρώτο «χτύπημα» ήρθε στην αρχή του ματς.

Στο 21ο λεπτό, με τον Ανδρέα Τεττέη να σκοράρει, για πρώτη φορά με το τριφύλλι στο στήθος, μετά και τη μεταγραφή του.

Ένα γκολ, που το έψαχνε πάρα πολύ καιρό. Ένα γκολ, που ήρθε απέναντι στην ομάδα, όπου έκανε το «μπαμ», πατώντας το restart.

Το restart του Ανδρέα Τεττέη

Ο Έλληνας επιθετικός συνεργάστηκε άψογα, με τον Σαντίνο Αντίνο, με τον Αργεντίνο ποδοσφαιριστή να έχει την ασίστ στο πρώτο τέρμα του νέου του κλαμπ.

Όπως καταλαβαίνει κανείς, ο Ανδρέας Τεττέη δεν πανηγύρισε, καθώς η Κηφισιά, είναι μία ομάδα που τον βοήθησε να «μεγαλώσει» ποδοσφαιρικά. Ωστόσο, δεν παύει το τέρμα του να ήταν πολύ σημαντικό για τον ίδιο.

Αρκεί να δούμε την τελευταία φορά, που είχε καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Για να βρούμε το πότε, θα πρέπει να «τρέξουμε» στις 5 Οκτωβρίου του 2025!

Κι όμως, ο 24χρονος ποδοσφαιριστής είχε να σκοράρει -σχεδόν- τέσσερις μήνες. Σε ένα ματς για την ΑΕΚ, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League!

Από τότε, ποτέ ξανά δεν τα είχε καταφέρει έχοντας ξεκινήσει μία «άγονη» περίοδο για εκείνον. Ωστόσο, ο Ανδρεάς Τεττέη μπόρεσε να «συνδεθεί» ξανά με τα δίχτυα.

Κι όλα αυτά, απέναντι σε μία ομάδα, όπου έκανε το «μπαμ» και τον βοήθησε να πάρει και τη μεταγραφή του!