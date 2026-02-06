Ο Μεχντί Ταρέμι διανύει μία εξαιρετική σεζόν, με νούμερα που είναι δύσκολα να βρούμε παρόμοιά του στη Stoiximan Super League!

Μπορεί να έχουμε συνηθίσει τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να είναι το μεγάλο «κανόνι» του Ολυμπιακού, αλλά φέτος έχει… κοντά του και τον Μεχντί Ταρέμι!

Ο Ιρανός επιθετικός, από την ημέρα που πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα, κάνει φανταστικά πράγματα.

Έχεi φτάσει ήδη τα 16 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Μαζί με τον συμπαίκτη του, είναι ένα από τα πιο παραγωγικά δίδυμα, που υπάρχουν στην Ελλάδα.

Παράλληλα, αυτά που κάνει ο πρώην παίκτης της Ίντερ είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά, αν ρίξουμε μία καλύτερη ματιά στο πόσο χρόνο θέλει, για να τα καταφέρει.

Άλλωστε, αν δούμε τα νούμερά του στη Stoiximan Super League, θα παρατηρήσουμε πως είναι «τρελά». Με τον Ολυμπιακό να μπορεί να «χαμογελάει» στο «άψε-σβήσε», όποτε παίζει.

Τα «τρελά» νούμερα του Ταρέμι

Θα ξεκινήσουμε «ανάποδα» και με την τελευταία αναμέτρηση, που έδωσαν οι Πειραιώτες στο πρωτάθλημα.

Αυτό έγινε στο εξ αναβολής ματς απέναντι στον Asteras AKTOR (04/02, 0-3), με τον Ντανιέλ Ποντένσε να «ράβει» και τον Μεχντί Ταρέμι να κάνει εντυπωσιακά πράγματα.

Κι αυτό, γιατί μπόρεσε να σκοράρει το 10ο του τέρμα στη διοργάνωση, ενώ «μοίρασε» και τη δεύτερη του ασίστ!

Επομένως, έχει ήδη 12 συμμετοχές σε τέρματα της ομάδας, ακόμα και αν είμαστε στον Φλεβάρη.

Από εκεί και πέρα, πρέπει να σκεφτούμε πως ο 33χρονος ποδοσφαιριστής έχει παίξει συνολικά 705 λεπτά, χωρίς τις καθυστερήσεις. Τι σημαίνει αυτό;

Ότι έχει συμμετοχή στα γκολ του Ολυμπιακού -σχεδόν- ανά μία ώρα, όσο είναι στον αγωνιστικό χώρο!

Κι όμως, αφού αν κάνουμε τη διαίρεση θα δούμε πως ο Μεχντί Ταρέμι έχει μία συμμετοχή ανά γκολ της ομάδας του σε κάθε 58,75 λεπτά! Θα μπορέσει να συνεχίσει να «κρατήσει» αυτούς τους απίθανους αριθμούς;

Κανείς δεν το γνωρίζει, αλλά τα όσα κάνει -μέχρι στιγμής- είναι ούτως ή αλλιώς εντυπωσιακά.