O Ολυμπιακός πρόσθεσε ακόμα ένα «τρίποντο» στις «αποσκευές» του, αφού «προστάτεψε» και πάλι το γήπεδο του, με τη νίκη κόντρα στον Ατρόμητο (22/11, 3-0) να είχε και μία «ισοφάριση».

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, μετά τη «διακοπή» με νίκη.

Στην 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League μπόρεσε να «ξεπεράσει» το εμπόδιο του Ατρομήτου (22//11, 3-0). Πρωταγωνιστές της αναμέτρησης ήταν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, που «άνοιξε» το σκορ, αλλά και ο Μεχντί Ταρέμι που πέτυχε δύο γκολ ως αλλαγή.

Πλέον, το ερυθρόλευκο στρατόπεδο έχει το… μυαλό του στη Ρεάλ Μαδρίτης (26/11, 22:00). Άλλωστε, ό,τι και να συμβεί τις επόμενες ώρες στο πρωτάθλημα γνωρίζει πως θα είναι και πάλι στην 1η θέση.

Τι έχει κάνει τη «διαφορά» για τους Πειραιώτες όλο αυτόν τον καιρό; Το πώς «προστατεύουν» την έδρα τους.

Κι αυτό, γιατί μετά την τελευταία τους νίκη «τρέχουν» ένα εξαιρετικό σερί, που είχε να συμβεί απ’ την «εποχή Πέδρο Μαρτίνς».

Τελευταία «στάση» στον Asteras AKTOR

Γυρνάμε τον χρόνο πίσω στον περασμένο Φλεβάρη. Τότε, ο Ολυμπιακός φιλοξένησε τον Asteras AKTOR για την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι δύο ομάδες δεν «χώρισαν» τις διαφορές τους, με τον πίνακα του σκορ να δείχνει 1-1, μετά το τελικό σφύριγμα της λήξης.

Αυτή ήταν και η τελευταία φορά, που η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «πέταξε» βαθμούς στο Γ. Καραϊσκάκης στη Stoiximan Super League! Έκτοτε, μετράει 11 συνεχόμενες νίκες!

«Στοπ» του Asteras AKTOR στον Ολυμπιακό και ευκαιρία για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό να… πλησιάσουν! O Asteras AKTOR άντεξε στην πίεση του Ολυμπιακού (09/02, 1-1) και η ομάδα της Τρίπολης έδωσε την ευκαιρία σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ να… πλησιάσουν στην κορυφή!

Πότε είχε ξανακάνει παρόμοιο ο Ολυμπιακός; Τη σεζόν 2021-22, με τον Πέδρο Μαρτίνς στον πάγκο του, σύμφωνα με την OPTA!

Τότε, ο Πορτογάλος τεχνικός είχε «σταματήσει» στον αριθμό 11, ξεκινώντας τις νίκες του με τον ΠΑΟΚ τον Οκτώβρη του 2021, μέχρι να έρθει η ισοπαλία με την ΑΕΚ τον Απρίλη της επόμενης χρονιάς.

Από τότε, ποτέ ξανά δεν υπήρχε τόσο μεγάλο σερί για τον Ολυμπιακό. Το μόνο που μένει να φανεί είναι αν θα μπορέσει να «ξεχαστεί» και αυτό των τελευταίων τριών ετών. Κόντρα σε ποιον και πότε θα το επιχειρήσει η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ;

Απέναντι στον ΟΦΗ (06/12, 17:00) σε λίγες εβδομάδες, όπου θα «κυνηγήσει» μία νίκη, ώστε να «ξεπεράσει» τον… Ολυμπιακό της σεζόν 2021-2022!