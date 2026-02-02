Ο Βισέντε Ταμπόρδα «ξέσπασε» και πανηγύρισε έξαλλα, όταν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κόντρα στην Κηφισιά (01/02, 3-0). Άλλωστε, ο ίδιος το είχε «δει» να έρχεται!

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες απέναντι στην Κηφισιά (01/02, 3-0), για το πλαίσιο της 19ης αγωνιστική της Stoiximan Super League! Σε ένα ματς, που ο Ράφα Μπενίτεθ θα έχει πολλά πράγματα, για να «κρατήσει»!

Από τη μία το ντεμπούτο των Σαντίνο Αντίνο και Σωτήρη Κοντούρη, που είχαν εξαιρετική παρουσία. Από την άλλη, το πρώτο το γκολ του Ανδρέα Τεττεή, μετά από -σχεδόν- τέσσερις μήνες.

Ο Τεττέη πάτησε restart, απέναντι στην ομάδα, όπου ήρθε η «έκρηξή» του! (video) Ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να επιστρέψει στις νίκες με τον Ανδρέα Τεττέη να πατάει το κουμπί του restart, απέναντι στην ομάδα, όπου έκανε το «μπαμ»!

Το ίδιο ισχύει και για τον Βισέντε Ταμπόρδα, που αν και έπαιξε λίγο, μπόρεσε να σκοράρει για δεύτερο διαδοχικό ματς!

Ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός δεν είχε πάρα πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Ωστόσο, η τελευταία του εβδομάδα ήταν ονειρική. Πρώτα η πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στη Ρόμα (01/02, 1-1) και τώρα ακόμα ένα γκολ!

Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής, όταν έστειλε την μπάλα πανηγύρισε έξαλλα και «ξέσπασε»! Ποιος ήταν ένας από τους λόγους; Σίγουρα, το γεγονός πως είχε «δει» το γκολ του να έρχεται αρκετά δευτερόλεπτα, πριν εκείνος στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Ταμπόρδα είχε «δει» το γκολ, αρκετά δευτερόλεπτα πριν σκοράρει

Αρκεί να δούμε όλη τη φάση, πριν έρθει το 3-0 για τον Παναθηναϊκό. Στο 84ο λεπτό, οι «πράσινοι» έβγαιναν στην επίθεση, με τον Τάσο Μπακασέτα να έχει την κατοχή.

Τότε, ήταν και που ο Βισέντε Ταμπόρδα άρχισε να σπριντάρει, μέχρι και να φτάσει στην αντίπαλη περιοχή, με την μπάλα να έχει καταλήξει στον Κάρολ Σφιντέρσκι.

Ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής τού ζήτησε, αλλά ο συμπαίκτης προτίμησε να σουτάρει. Ωστόσο, ο πρώην παίκτης της Πλατένσε δεν παράτησε τη φάση.

Είδε την μπάλα να καταλήγει στον Άνταμ Τσέριν και με το που έγινε ακόμα ένα σουτ, έτρεξε για να πάρει το ριμπάουντ. Και έτσι έγινε. Η μπάλα, μετά την απόκρουση του Μοϊσές Ραμίρες πήγε σε εκείνον, και από τον Βισέντε Ταμπόρδα στα δίχτυα!

Μία φάση, που σίγουρα είχε να «δει» πως θα έρθει, αρκετά πριν ο ίδιος σκοράρει. Γι’ αυτό και μπορεί να νιώθε «δικαιωμένος», που δεν τα παράτησε.