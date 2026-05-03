Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού (03/05, 19:00) για την αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής των Play Offs της Stoiximan Super League.

Τα Play Offs της Stoiximan Super League επέστρεψαν. Μετά από μία εβδομάδα με «διάλειμμα», οι τέσσερις ομάδες που «μονομαχούν» για τον τίτλο δίνουν τις νέες «μάχες» τους.

ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός θα αναμετρηθούν μεταξύ τους για την 3η αγωνιστική των Play Offs, σε μία πολύ κρίσιμη αναμέτρηση.

⚪️ 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝘿𝘼𝙔 🔴



🆚 PAOK

🕟 19:00 (GR)

🏆 Stoiximan Super League

📌 Toumba Stadium

📺 Novasports Prime pic.twitter.com/KfB9PC2c3f — Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 3, 2026

Από τη μία, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει να βγάλει «αντίδραση», μετά τον χαμένο τελικό, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» να μην απομακρυνθούν από την ΑΕΚ.

Λίγο πριν την έναρξη του ματς έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες που αποφάσισαν οι δύο προπονητής.

Ο ΠΑΟΚ θα έχει κάτω από την εστία τον Γίρι Παβλένκα. Τζόντζο Κένι, Τόμας Κεντζιόρα, Γιάννης Μιχαηλίδης και Μπάμπα θα είναι στην άμυνα.

Δίπλα στον Xρήστο Ζαφείρη θα είναι ο Σουαλιχό Μεϊτέ, ενώ στη θέση «10» ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Στo ένα «φτερό» της επίθεσης θα παίξει ο Τάισον, στο άλλο ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς και στην κορυφή ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γερεμέγεφ.

Στον πάγκο θα είναι οι: Τσιφτσής Μοναστηρλής, Σάντσες, Τέιλορ, Σάστρε, Βολιάκο, Μπιάνκο, Οζντόεφ, Μπαταούλας, Ιβάνουσετς, Πέλκας, Μύθου.

Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός θα έχει κάτω από την εστία του τον Κωνσταντή Τζολάκη. Δεξιά στην άμυνα θα είναι ο Κοστίνια, αριστερά ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, ενώ στα στόπερ οι Παναγιώτης Ρέτσος και Λορέντσο Πιρόλα.

Στα χαφ θα είναι οι Σαντιάγο Έσε και Ντάνι Γκαρθία, ενώ πίσω από τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί θα είναι ο Τσικίνιο. Ροντινέι και Ζέλσον Μαρτίνς θα παίξουν στα εξτρέμ.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνιας, Ορτέγκα, Ρέτσος, Πιρόλα, Έσε, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ροντινέι, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο θα είναι οι: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Μπινακόν, Καλογερόπουλος, Μουζακίτης, Σιπιόνι, Νασιμέντο, Γιαζίτσι, Ποντένσε, Αντρέ Λουίζ, Βέζο, Ταρέμι.