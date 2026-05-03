Ακόμα μία αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Super League έλαβε τέλος. Μεγάλη «νικήτρια» ήταν η ΑΕΚ, καθώς είδε τη διαφορά της να αυξάνεται από τη δεύτερη θέση.
Η αρχή στην 3η «στροφή» έγινε στην Τούμπα. Σε ένα ματς που ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Ολυμπιακό (03/05, 3-1) τον «έπιασε» στους 61 βαθμούς και τον «προσπέρασε».
Τι σημαίνει αυτό; Ότι αν έληγε τώρα το πρωτάθλημα, οι Πειραιώτες θα ξεκινήσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι από τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.
Κι αυτό, γιατί ο ΟΦΗ έχει πάρει το «καλό εισιτήριο» και είναι στα Play Offs.
Το αποτέλεσμα της Θεσσαλονίκης έφερε την ΑΕΚ ένα… βήμα πιο κοντά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πλέον, είναι στο +6 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό και υπάρχει ένα σενάριο που θα έχουμε πρωταθλήτρια από την επόμενη αγωνιστική.
Πώς θα συμβεί αυτό; Αρχικά, θα πρέπει η «Ένωση» να κερδίσει τον Παναθηναϊκό (10/05, 19:30) στην Allwyn Arena.
Την ίδια ώρα, θα πρέπει να ρίχνει «ματιές» και στο Γ. Καραϊσκάκης, καθώς θα θέλει ισοπαλία, ώστε να είναι στο +8 με δύο αγωνιστικές να απομένουν.
Σε οποιαδήποτε άλλο σενάριο θα πρέπει να περιμένουμε, αφού εκκρεμεί ένας ολόκληρος γύρος για τα Play Offs.
Παράλληλα, η τέταρτη θέση δεν μπορεί να αλλάξει με τον Παναθηναϊκό να «κλειδώνει» την ευρωπαϊκή του παρουσία, μέσω του 2ου γύρου των προκριματικών του Conference League.
Η βαθμολογία της Stoiximan Super League, μετά την 3η αγωνιστική των Play Offs:
- ΑΕΚ 67 βαθμοί
- ΠΑΟΚ 61 βαθμοί
- Ολυμπιακός 61 βαθμοί
- Παναθηναϊκός 51 βαθμοί