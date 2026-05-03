Ένα και μοναδικό σενάριο μπορεί να «δώσει» στην ΑΕΚ το πρωτάθλημα, από την 4η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Super League.

Ακόμα μία αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Super League έλαβε τέλος. Μεγάλη «νικήτρια» ήταν η ΑΕΚ, καθώς είδε τη διαφορά της να αυξάνεται από τη δεύτερη θέση.

Η αρχή στην 3η «στροφή» έγινε στην Τούμπα. Σε ένα ματς που ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Ολυμπιακό (03/05, 3-1) τον «έπιασε» στους 61 βαθμούς και τον «προσπέρασε».

Οι εκτός έδρας ήττες του Ολυμπιακού της φετινής σεζόν έχουν την ίδια «υπογραφή» Ο ΠΑΟΚ φώναξε «παρών», πήρε τη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό (03/05, 3-1) και «υπέγραψε» τη δεύτερη εκτός έδρας ήττα του!

Τι σημαίνει αυτό; Ότι αν έληγε τώρα το πρωτάθλημα, οι Πειραιώτες θα ξεκινήσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι από τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Κι αυτό, γιατί ο ΟΦΗ έχει πάρει το «καλό εισιτήριο» και είναι στα Play Offs.

Το αποτέλεσμα της Θεσσαλονίκης έφερε την ΑΕΚ ένα… βήμα πιο κοντά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πλέον, είναι στο +6 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό και υπάρχει ένα σενάριο που θα έχουμε πρωταθλήτρια από την επόμενη αγωνιστική.

Πώς θα συμβεί αυτό; Αρχικά, θα πρέπει η «Ένωση» να κερδίσει τον Παναθηναϊκό (10/05, 19:30) στην Allwyn Arena.

Την ίδια ώρα, θα πρέπει να ρίχνει «ματιές» και στο Γ. Καραϊσκάκης, καθώς θα θέλει ισοπαλία, ώστε να είναι στο +8 με δύο αγωνιστικές να απομένουν.

Σε οποιαδήποτε άλλο σενάριο θα πρέπει να περιμένουμε, αφού εκκρεμεί ένας ολόκληρος γύρος για τα Play Offs.

Παράλληλα, η τέταρτη θέση δεν μπορεί να αλλάξει με τον Παναθηναϊκό να «κλειδώνει» την ευρωπαϊκή του παρουσία, μέσω του 2ου γύρου των προκριματικών του Conference League.

Η βαθμολογία της Stoiximan Super League, μετά την 3η αγωνιστική των Play Offs:

ΑΕΚ 67 βαθμοί

ΠΑΟΚ 61 βαθμοί

Ολυμπιακός 61 βαθμοί