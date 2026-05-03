Ο ΠΑΟΚ φώναξε «παρών», πήρε τη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό (03/05, 3-1) και «υπέγραψε» τη δεύτερη εκτός έδρας ήττα του!

Ο ΠΑΟΚ μπόρεσε να αφήσει πίσω του τον χαμένο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και φώναξε «παρών»!

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στα Play Offs της Stoiximan Super League, κερδίζοντας στην Τούμπα τον Ολυμπιακό (03/05, 3-1).

Σε ένα ματς, που οι Αλεξάντερ Γερεμέγεφ και Αντρίγια Ζίβκοβιτς μπόρεσαν να «λάμψουν».

Μία νίκη που φέρνει τον «Δικέφαλο του Βορρά» στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, ενώ κάνει την ΑΕΚ να «χαμογελάει».

Κι αυτό, γιατί πλέον έχουμε δύο ομάδες με 61 βαθμούς, ενώ η «Ένωση» είναι στους 66 με ματς λιγότερο (παίζει τώρα).

Την ίδια ώρα, τα πράγματα έχουν γίνει πολύ δύσκολα για τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες βλέπουν το πρωτάθλημα να απομακρύνεται, ενώ πλέον «κινδυνεύουν» να τερματίσουν, μέχρι και την τρίτη θέση.

Γεγονός που θα τους αναγκάσει να ξεκινήσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι από πάρα πολύ νωρίς.

Αυτή ήταν μονάχα η δεύτερη φορά που οι «ερυθρόλευκοι» φεύγουν με… άδεια τα χέρια στο πρωτάθλημα σε εκτός έδρα ματς. Πότε είχαμε κάτι ανάλογo τη φετινή σεζόν; Τον περασμένο Οκτώβρη και πάλι στο ίδιο γήπεδο!

Κι όμως, ο Ολυμπιακός στις φετινές του «επισκέψεις» στην Τούμπα έχει δύο ήττες σε ισάριθμα ματς.

Πριν από επτά μήνες, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ακόμα και αν μπόρεσε να πάρει προβάδισμα από πάρα πολύ νωρίς, ο ΠΑΟΚ έκανε την ανατροπή και πήρε το «τρίποντο»!

Μπορεί να μην είχαμε αλλαγή στο προβάδισμα, όμως, και πάλι ο «Δικέφαλος του Βορρά» μπόρεσε να «πληγώσει» τους Πειραιώτες στην Τούμπα.

Έχοντας και τη μοναδική «υπογραφή» στις εκτός έδρας ήττες του Ολυμπιακού για τη φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα.