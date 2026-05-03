Ο πρώτος γύρος των Play Offs της Stoiximan Super League «κλείνει» με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού απέναντι στην ΑΕΚ (03/05, 21:00).

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στη Λεωφόρο, σε ένα πολύ σημαντικό ματς για την «οικονομία» της σεζόν. Λίγη ώρα πριν την έναρξη του παιχνιδιού έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες.

Οι αρχικές 11άδες του αγώνα Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, με τον οποίο "κλείνει" η 3η αγωνιστική των Stoiximan Playoffs (1-4). Σέντρα στις 21:00.



Για τον Παναθηναϊκό κάτω από την εστία θα είναι ο Αλμπάν Λαφόν. Στην τριάδα της άμυνας θα παίξουν οι Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, Σβέριρ Ίνγκι Ίνγκασον και Χάβι Ερνάντεθ.

Νταβίντε Καλάμπρια και Γιώργος Κυριακόπουλος θα αναλάβουν να έχουν τη δεξιά και την αριστερή πλευρά. Στα χαφ θα παίξουν οι Σωτήρης Κοντούρης και Άνταμ Τσέριν.

Προωθημένος θα είναι ο Αντρέας Τεττέη, ενώ από πίσω του θα έχει τους Σαντίνο Αντίνο και Βισέντε Ταμπόρδα.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κοντούρης, Αντίνο, Ταμπόρδα, Τεττέη.

Στον πάγκο θα είναι οι: Τσάβες, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι, Παντελίδης, Πελίστρι, Πάντοβιτς, Γιάγκουσιτς.

Την ίδια ώρα, η ΑΕΚ δεν αλλάζει πολλά πράγματα. Ο Θωμάς Στρακόσα θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Λάζαρος Ρότα, Αρόλντ Μουκουντί, Φελίπε Ρέλβας και Σταύρος Πήλιος θα είναι από δεξιά προς αριστερά στην άμυνα.

Στο κέντρο το δίδυμο Ορμπελίν Πινέδα – Ραζβάν Μαρίν δεν «σπάει». Στη μία πλευρά της επίθεσης θα είναι ο Ρομπέρτο Περέιρα, στην άλλη ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, ενώ στην κορυφή θα παίξουν οι Μπαρνάμπας Βάργκα και Ζίνι.

ΑΕΚ: Στρακόσια, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Περέιρα, Ζίνι, Βάργκα.

Στον πάγκο θα είναι οι: Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Κουτέσα, Γιόβιτς, Ελίασον.