ΠΑΟΚ και Τάισον, όλα δείχνουν ότι θα πορευτούν μαζί και τη νέα σεζόν για το «Last Dance» του Βραζιλιάνου εξτρέμ, που δεν… υπολογίζει από ηλικίες.

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει το «χτίσιμο» της μετά εποχής Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο Αλέσιο Λίσι έχει ένα δύσκολο έργο μπροστά του, καθώς -πιθανότατα- θα δούμε αρκετές αλλαγές στο ρόστερ.

Ένας ποδοσφαιριστής, που παρά τη λήξη του συμβολαίου του, όλα δείχνουν παραμονή είναι ο Τάισον. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ είναι ήδη 3.5 χρόνια στην Ελλάδα και το πιθανό του φινάλε θα γίνει την επόμενη σεζόν!

Πρώην συνεργάτης του Αλέσιο Λίσι εξηγεί στο Ole, γιατί ο ΠΑΟΚ έκανε μία «εξαιρετική επιλογή»! Ο ΠΑΟΚ μπήκε σε μία νέα εποχή, με τον Αλέσιο Λίσι να είναι και με τη… βούλα προπονητής του. Γι’ αυτό ο πρώην συνεργάτης του, Mιγκέλ Άνχελ Βιαγιαφάινα, μάς δίνει μία πρώτη «γεύση» από το τι να περιμένουμε!

Μάλιστα, ο ίδιος είχε γράψει, σε μία πρόσφατη δημοσίευσή του στο Instagram: «The Last Dance», που δείχνει πως -μάλλον- πάμε για την τελευταία του αγωνιστική χρονιά.

Έχοντας «μπει» ήδη στα 38 του, οι περισσότεροι στην ηλικία του συνηθίζουν να έχουν έναν συμπληρωματικό ρόλο στις ομάδες του. Όμως, ο Τάισον έχει «δείξει» ότι μπορεί να είναι X-Factor ακόμα και έτσι!

Τάισον, ένας… ακούραστος ποδοσφαιριστής

Πολλές είναι οι φορές που ο Βραζιλιάνος εξτρέμ δεν «δείχνει» την ηλικία του και στο χορτάρι.

Την περασμένη σεζόν έπαιξε συνολικά σε 49 παιχνίδια, με μοναδικό συμπαίκτη που ήταν μπροστά του να είναι ο Μαγκομέντ Οζντόεφ!

Παράλληλα, μιλάμε και για τον δεύτερο καλύτερο «δημιουργό» του «Δικεφάλου του Βορρά», αφού είχε συνολικά έξι ασίστ, πίσω μόνο από τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Απαρατήρητα δεν μπορούσαν να περάσουν και τα έξι του τέρματα, αλλά και οι 10 μεγάλες ευκαιρίες που δημιούργησε, όπως και οι πάσες-κλειδιά που «μοίραζε» ανά ματς (1.3).

Ωστόσο, ο Τάισον κάνει και πολλά πράγματα που δεν μπορούν να τα «μετρήσουν» οι αριθμοί. Τα «πεπραγμένα» του είναι πολλές φορές εντυπωσιακά, καθώς είναι μία μόνιμη πηγή κινδύνου για τις αντίπαλες άμυνες.

Οι δυνάμεις του αστείρευτες, καθώς ακόμα και στα 38 του έχει θέληση να παίζει ολοένα και παραπάνω. Για έναν X-Factor, που ο ΠΑΟΚ όλα δείχνουν ότι θα τον έχει και στο «Last Dance» στην αρχή μίας νέας εποχής.