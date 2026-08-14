Ο Τζέιμς Πενράις επιστρέφει στην πατρίδα του για λογαριασμό της Ρέιντζερς. Τι προβλέπει το deal με την ΑΕΚ;

Όλα δείχνουν ότι ο Τζέιμς Πενράις την επόμενη αγωνιστική χρονιά θα την περάσει στην πατρίδα του.

Όπως ανέφερε και ο έγκριτος δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η ΑΕΚ έχει φτάσει σε συμφωνία με τη Ρέιντζερς για την παραχώρηση του παίκτη της.

Οι δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία και δεν είναι καθόλου απίθανο να υπάρχουν και οι επίσημες ανακοινώσεις τις επόμενες ώρες.

🚨🔵⚪️ EXCL: Rangers agree deal to sign James Penrice from AEK Athens on loan with buy option clause.



Medical booked on Friday. pic.twitter.com/h4WKmVkVDN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2026

Ποιο είναι το deal που «στέλνει» τον Τζέιμς Πενράις πίσω στη Σκωτία;

Αρχικά, η «μετακόμισή» του δεν θα γίνει σε μόνιμη βάση, αφού οι δύο ομάδες τα «βρήκαν» για μονοετή δανεισμό.

Το «ενοίκιο» που θα πληρώσει η Ρέιντζερς θα είναι -περίπου- στις 500.000 ευρώ, ενώ θα καλύψει και το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή.

Rangers interest in James Penrice reported earlier this month.



Loan with buy option now agreed with AEK Athens, first called by @FabrizioRomano.



Understand the buy option is €2m. Medical tomorrow.🔵https://t.co/AzyWWK6dLq — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 13, 2026

Την ίδια ώρα, υπάρχει και ρήτρα στη συμφωνία, αφού ο 27χρονος αριστερός μπακ μπορεί να αποχωρήσει με ένα ποσό κοντά στο 1.500.000 με 2.000.000 ευρώ.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι είναι αρκετά πιθανό το επόμενο καλοκαίρι ο Τζέιμς Πενράις να πει και μόνιμα «αντίο» από τους «κιτρινόμαυρους».

Για την ιστορία, να υπενθυμίσουμε πως η ΑΕΚ τον είχε αποκτήσει την περασμένη σεζόν έναντι 2.000.000 ευρώ από τη Χαρτς.

BREAKING! James Penrice to Rangers deal 'agreed' as former Hearts star set to answer left back SOShttps://t.co/e7NkjsXySY pic.twitter.com/hVJBTeXdK3 — Daily Record Sport (@Record_Sport) August 13, 2026

Η εξέλιξη της «μετακίνησής» του φέρνει νέα δεδομένα και στον μεταγραφικό σχεδιασμό της «Ένωσης».

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει μόνο τον Σταύρο Πήλιο για τη θέση του αριστερού μπακ. Επομένως, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η απόκτηση ενός παίκτη που μπορεί να «καλύψει» τις ανάγκες του Σέρβου τεχνικού στο συγκεκριμένο μέρος του γηπέδου.