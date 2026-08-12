Πότε εκπνέει η μεταγραφικής περίοδος για τις ομάδες της Stoiximan Super League.

Η Stoiximan Super League της νέας περιόδου πλησιάζει, καθώς η σέντρα για την 1η αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου.

Έτσι, έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιο είναι το deadline της μεταγραφικής περιόδου για τις ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η θερινή μεταγραφική περίοδος στη Stoiximan Super League ολοκληρώνεται στις 15 Σεπτεμβρίου 2026, ωστόσο σύμφωνα με τη διάταξη της ΕΠΟ, υπάρχει ένα «παραθυράκι» που επιτρέπει στους συλλόγους να προσθέσουν ποδοσφαιριστές στο ρόστερ του και μετά το πέρας της συγκεκριμένης προθεσμίας.

Συγκεκριμένα, αυτό αφορά τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μπορούν να υπογράψουν στις ελληνικές ομάδες έως και τις 29 Σεπτεμβρίου.