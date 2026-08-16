Ο Ρέμο Φρόιλερ θα πρέπει να θεωρείται «ερυθρόλευκος», μιας και ο Ολυμπιακός «έτρεξε» και έχει «κλείσει» την υπόθεσή του.

Ο Ολυμπιακός έχει βάλει μπροστά τις «μηχανές» του και με γοργούς ρυθμούς προσπαθεί να «κλείσει» τις μεταγραφικές του ανάγκες.

Έπειτα από το κρίσιμο ραντεβού μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα υπάρξει μία σημαντική ενίσχυση.

Μία αγάπη διαφορετική από τις άλλες Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο «στρατηγός» με το… αμήχανο χαμόγελο που έφερε στον κόσμο του Ολυμπιακού «κάτι μαγικό».

Η πρώτη κίνηση όλα δείχνουν ότι θα είναι ο Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος είναι ελεύθερος από την αρχή του καλοκαιριού.

Ο Ελβετός χαφ ήρθε στην Ελλάδα με ιδιωτική πτήση, ώστε να προχωρήσει γρήγορα η ενσωμάτωσή του, με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του.

Το ποιος είναι δεν χρειάζεται να ειπωθεί, καθώς είναι ένας παίκτης που τα τελευταία χρόνια έχει γράψει πολλά «χιλιόμετρα» στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Παρά το γεγονός πως έχει «πατήσει» τα 34 προέρχεται από μία πάρα πολύ γεμάτη σεζόν στη Serie A.

Από το καλοκαίρι του 2024 ο Ελβετός μέσος ανήκε στην Μπολόνια, έπειτα από μεταγραφή που είχε πάρει απ’ τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η πρώτη του χρονιά στους «ροσομπλού» ήταν ονειρική, καθώς κατάφερε να κατακτήσει και το Κύπελλο Ιταλίας, όντας συμπαίκτης του Μπάμπη Λυκογιάννη.

Την περασμένη αγωνιστική χρονιά ο Ρέμο Φρόιλερ ήταν ένα από τα βασικά «γρανάζια» της ομάδας του. Έπαιξε συνολικά σε 40 αναμετρήσεις έχοντας ένα γκολ και δύο ασίστ.

Το πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως ξεκίνησε βασικός σε 36 ματς. Tα 10 από αυτά ήταν στο Europa League και τα υπόλοιπα στη Serie A.

Μάλιστα, δυνατή παρουσία είχε και στο περασμένο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου έφτασε στα προημιτελικά με την πατρίδα του.

Ο Ελβετός ποδοσφαιριστής έπαιξε σε όλες τις αναμετρήσεις ως βασικός και βγήκε ως αλλαγή ελάχιστα. Από τα 600 λεπτά που ήταν διαθέσιμα ήταν στον αγωνιστικό χώρο τα 594!

Και πλέον, από τη νέα σεζόν είναι έτοιμος να «ανοίξει» το κεφάλαιο: Ολυμπιακός.