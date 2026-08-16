Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας τις επόμενες ώρες θα είναι στη Γερμανία, ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Σε ένα αρκετά «ακριβό deal».

Όλα δείχνουν πως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα αποχωριστεί μόνιμα -για πρώτη φορά στην επαγγελματική του καριέρα- τον ΠΑΟΚ.

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ, μετά την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, είχε «κυκλώσει» την περίπτωση του παίκτη του «Δικεφάλου του Βορρά».

Οι συζητήσεις ήταν συνεχόμενες, ώστε να έχουμε το τελικό «ναι». Οι Βεστφαλοί ήθελαν πολύ τη «μετακόμιση» και έριξαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πολλά εκατομμύρια.

Το βράδυ του Σαββάτου (15/08) οι δύο πλευρές ήρθαν ολοένα και πιο κοντά και είχαμε συμφωνία.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (16/08), ήταν στο αεροδρόμιο, Μακεδονία, ώστε να πάρει μία ιδιωτική πτήση, για να πάει στη Γερμανία, να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μεταγραφή του θα είναι αρκετά δαπανηρή, με τους Γερμανούς να δίνουν 28.000.000 + 2.000.000 σε μορφής μπόνους για την απόκτησή του!

Προφανώς, θα γίνει και η πιο ακριβή αποχώρηση στην ιστορία του «Δικεφάλου του Βορρά». Πιο συγκεκριμένα, θα ξεπεράσει τα -περίπου- 22.000.000 που είχε δώσει η Νυρεμβέργη για τον Στέφανο Τζίμα.

O 23χρονος μεσοεπιθετικός θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο τεσσάρων ετών, που θα του δίνει 3.000.000 + 1.500.000 bonus loyalty.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι ένα «προϊόν» των ακαδημιών του ΠΑΟΚ. Από πολύ μικρή ηλικία είχε «μετακομίσει» στη Θεσσαλονίκη από την Αγία Παρασκευή Βόλου.

Στην επαγγελματική του καριέρα πρόλαβε να καταγράψει 190 ματς με 44 γκολ και 26 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, με την ομάδα στην οποία «μεγάλωσε».

Φόρεσε το περιβραχιόνιο του ΠΑΟΚ, ενώ όλα δείχνουν ότι ένας μεγάλος «κύκλος» έφτασε στο τέλος του.