Ο Σερίφ Εντιαγέ είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ένας ποδοσφαιριστής που «έλαμψε» στα χέρια ενός «Έλληνα»!

Ο ΠΑΟΚ είναι ενεργός στο μεταγραφικό «παζάρι» και θέλει να «κλείσει» τις περιπτώσεις που έχει «κυκλώσει».

Μία εξ αυτών είναι και ο Σερίφ Εντιαγέ, ενός ποδοσφαιριστής που όλα δείχνουν πως τις επόμενες ώρες θα είναι στη Θεσσαλονίκη.

Όπως τόνισε ο υπεύθυνος Τύπου της Σαμσουνσπόρ ο Σενεγαλέζος επιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα ως δανεικός έχοντας και οψιόν αγοράς.

🚨🤝 Final details have been sorted between PAOK and Samsunspor for Cherif Ndiaye’s loan move with an option to buy.



The striker is set to start a new adventure in Greece. pic.twitter.com/hIrXt3k6qm — Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 15, 2026

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γραφτεί, η «τιμή» του θα είναι στα 3.000.000 ευρώ, σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ θέλει να τον κάνει δικό του.

Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής έχει αντιμετωπίσει αρκετές δυσκολίες -μέχρι να γίνει- επαγγελματίας. Πέρασε από πολλές ομάδες, αλλά και από τα χέρια πολλών προπονητών.

Ωστόσο, τις «καλύτερές του μέρες» τής έζησε δίπλα σε έναν «Έλληνα»!

🔴 ÖZEL | Samsunspor ve Paok, Cherif Ndiaye’nin transferi konusunda anlaşma sağladı!



▪️ Cherif Ndiaye, imza için Yunanistan’a davet edildi. pic.twitter.com/f4dGP71Hf7 — Spor Depor (@spordepormedya) August 14, 2026

Η «απογείωση» του Εντιαγέ δίπλα σε έναν «Έλληνα»

Ο Σερίφ Εντιαγέ μέχρι το 2024 είχε πολλές «περιπέτειες», ακόμη «έψαχνε» να βρει την «Ιθάκη» του.

Τελικά, αυτό έγινε μετά τη μεταγραφή του στον Ερυθρό Αστέρα. Οι Σέρβοι είχαν δαπανήσει συνολικά 4.000.000, ώστε να τον κάνουν δικό της, σε μία αρκετά ακριβή απόκτηση.

🎙️ Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır:



"Cherif Ndiaye'yi de Yunanistan'ın Paok Kulübüne satın alma opsiyonuyla kiralık olarak veriyoruz. Şu anda son işlemleri tamamlanıyor. Mutlaka bir santrfor alacağız. Orta sahaya da başkanımızın özellikle istediği bir oyuncu var. Onunla… pic.twitter.com/AENy45w3Ie — Maçdergi (@macdergi) August 15, 2026

Ποιος ήταν ο προπονητής που έδωσε το τελικό «ΟΚ»; Ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς! Ένας άνθρωπος που τον γνωρίζουμε πολύ καλά στην Ελλάδα, τόσο από την ποδοσφαιρική του καριέρα, όσο και στην προπονητική του.

Οι δύο τους είχαν μία άψογη συνεργασία και τα αποτελέσματα να ήταν εξαιρετικά.

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır:



"Cherif Ndiaye'nin kiralık sözleşmesinde belirli kıstaslar var. Maç dakikası, attığı gol gibi. Zorunlu olacak opsiyon, onlar devreye girerse."



📺 Samsun Haber ve Son Dakika pic.twitter.com/QnMneDnczj — Elli5Numara (@Elli5Numara) August 15, 2026

Ο Σερίφ Εντιαγέ «εκτοξεύτηκε», καθώς σε 68 ματς είχε 36 γκολ και 10 ασίστ! Στατιστικά που δεν έχει στην καριέρα του, με κανέναν άλλον προπονητή, όπου και να έπαιξε.

Πλέον, όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει την «περιπέτειά» του στην Ελλάδα, με τον ΠΑΟΚ να έχει «κλειδώσει» τη μεταγραφή του.