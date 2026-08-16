Ο ΠΑΟΚ είναι ενεργός στο μεταγραφικό «παζάρι» και θέλει να «κλείσει» τις περιπτώσεις που έχει «κυκλώσει».
Μία εξ αυτών είναι και ο Σερίφ Εντιαγέ, ενός ποδοσφαιριστής που όλα δείχνουν πως τις επόμενες ώρες θα είναι στη Θεσσαλονίκη.
Όπως τόνισε ο υπεύθυνος Τύπου της Σαμσουνσπόρ ο Σενεγαλέζος επιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα ως δανεικός έχοντας και οψιόν αγοράς.
Σύμφωνα με τα όσα έχουν γραφτεί, η «τιμή» του θα είναι στα 3.000.000 ευρώ, σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ θέλει να τον κάνει δικό του.
Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής έχει αντιμετωπίσει αρκετές δυσκολίες -μέχρι να γίνει- επαγγελματίας. Πέρασε από πολλές ομάδες, αλλά και από τα χέρια πολλών προπονητών.
Ωστόσο, τις «καλύτερές του μέρες» τής έζησε δίπλα σε έναν «Έλληνα»!
Η «απογείωση» του Εντιαγέ δίπλα σε έναν «Έλληνα»
Ο Σερίφ Εντιαγέ μέχρι το 2024 είχε πολλές «περιπέτειες», ακόμη «έψαχνε» να βρει την «Ιθάκη» του.
Τελικά, αυτό έγινε μετά τη μεταγραφή του στον Ερυθρό Αστέρα. Οι Σέρβοι είχαν δαπανήσει συνολικά 4.000.000, ώστε να τον κάνουν δικό της, σε μία αρκετά ακριβή απόκτηση.
Ποιος ήταν ο προπονητής που έδωσε το τελικό «ΟΚ»; Ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς! Ένας άνθρωπος που τον γνωρίζουμε πολύ καλά στην Ελλάδα, τόσο από την ποδοσφαιρική του καριέρα, όσο και στην προπονητική του.
Οι δύο τους είχαν μία άψογη συνεργασία και τα αποτελέσματα να ήταν εξαιρετικά.
Ο Σερίφ Εντιαγέ «εκτοξεύτηκε», καθώς σε 68 ματς είχε 36 γκολ και 10 ασίστ! Στατιστικά που δεν έχει στην καριέρα του, με κανέναν άλλον προπονητή, όπου και να έπαιξε.
Πλέον, όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει την «περιπέτειά» του στην Ελλάδα, με τον ΠΑΟΚ να έχει «κλειδώσει» τη μεταγραφή του.