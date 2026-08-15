Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο «στρατηγός» με το… αμήχανο χαμόγελο που έφερε στον κόσμο του Ολυμπιακού «κάτι μαγικό».

Συζήτηση, αρκετή παραφιλολογία και στο φινάλε, αποφάσεις για ριζικές αλλαγές στον Ολυμπιακό. Πάντα, όμως, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην άκρη του πάγκου.

Τις τελευταίες μέρες, μετά τον αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν, το μέλλον του Βάσκου τεχνικού στους Πειραιώτες έμοιαζε αβέβαιο. Ωστόσο, η συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη έβγαλε «λευκό καπνό» και… επανέφερε στη θέση της την καρδιά της πλειονότητας των φίλων του Ολυμπιακού.

Πρόκειται για τον σπουδαιότερο και, δεδομένα, πιο επιτυχημένο προπονητή που έχει κάτσει στον -δύσκολο- «ερυθρόλευκο» πάγκο. Η κατάκτηση του ιστορικού Conference League το 2024, λίγους μόλις μήνες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Βάσκο, αρκεί για να πείσει τον καθένα.

Η αγάπη και το «δέσιμο» με τον κόσμο του Ολυμπιακού, όμως, είναι κάτι βαθύτερο. Είναι κάτι διαφορετικό. Οι τίτλοι και οι μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές αποτελούν απλώς την κορυφή του παγόβουνου.

Στην πραγματικότητα, οι… μικρές λεπτομέρειες είναι εκείνες που έκαναν κάθε «ερυθρόλευκο» φίλαθλο να… ερωτευθεί τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Το αμήχανο χαμόγελο και το σκυμμένο κεφάλι, σαν παιδί που ντρέπεται, κάθε φορά που δέχεται στην αποθέωση στο Γ. Καραϊσκάκης. Η καθιερωμένη βόλτα, το δικό του τελετουργικό, πριν από κάθε αγώνα. Το βλέμμα πάνω στο πούλμαν, μετά την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τροπαίου στην ιστορία του συλλόγου. Η περηφάνια κοιτώντας το μετάλλιο του πρωταθλητή που φορούσε στον λαιμό του, μετά την κατάκτηση της Stoiximan Super League στα γενέθλια των 100 χρόνων του συλλόγου. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα.

Μα πάνω απ’ όλα, είναι το γεγονός πως πρόκειται για έναν άνθρωπο αληθινό. Έναν άνθρωπο που λέει και κάνει ακριβώς αυτό που αισθάνεται.

Ο «στρατηγός» Μεντιλίμπαρ με το… αμήχανο χαμόγελο ήρθε από το πουθενά, σε μία πολύ δύσκολη περίοδο για τον Ολυμπιακό και έγραψε ιστορία. Έκανε πραγματικότητα το «όνειρο το τρελό». Έφερε στον κόσμο το… κάτι μαγικό.

Και κάπως έτσι, ανέπτυξε μία αγάπη διαφορετική από τις άλλες…