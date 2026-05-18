Ο Ολυμπιακός «κλείδωσε» το Champions League, με τον Ροντινέι να «μεταμορφώνεται» σε επιθετικό το τελευταίο διάστημα!

Ο Ολυμπιακός «κλείδωσε» την παρουσία του στα προκριματικά του Champions League. Τερμάτισε δεύτερος στη βαθμολογία της Stoiximan Super League, με τον Ροντινέι να «μεταμορφώνεται».

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε δείξει τις «προθέσεις» του, καθώς τον χρησιμοποιούσε στο δεξί «φτερό» της επίθεσης.

Μάλιστα, είχε τονίσει πως η θέση του είναι στα εξτρέμ και όχι στα μπακ, όπως μας είχε «συστηθεί» στην Ελλάδα.

Παρ’ όλα αυτά, ελάχιστοι θα περίμεναν πως ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής θα γίνει ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τους Πειραιώτες.

Και τα κατάφερε με έναν πάρα πολύ «παράδοξο» τρόπο. Το πώς; Με μία «μεταμόρφωση» που τον… μετέτρεψε σε επιθετικό!

Τα τελευταία τρία τέρματα του Ολυμπιακού στα Play Offs είχε το ίδιο ονοματεπώνυμο.

Απέναντι σε ΠΑΟΚ (10/05, 1-1), Παναθηναϊκό (13/05, 1-0) και ΑΕΚ (17/05, 1-1) ο μοναδικός «ερυθρόλευκος» σκόρερ ήταν ο Ροντινέι!

Κι όμως, μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά ο 34χρονος ποδοσφαιριστής βοήθησε στα μέγιστα την ομάδα του.

Μάλιστα, σε διάστημα 29 ημερών μπόρεσε να πετύχει κάτι ξεχωριστό.

Τα τελευταία δύο χρόνια τα Play Offs έχουν «αλλάξει», αφού τέσσερις ομάδες διεκδικούν το πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει σκοράρει συνολικά 19 τέρματα, με τα 13 να έρχονται την περασμένη σεζόν.

Αυτά τα γκολ έχουν «μοιραστεί» σε επτά διαφορετικούς σκόρερ. Ρομάν Γιάρεμτσουκ, Κρίστοφερ Βέλντε και Μπάμπης Κωστούλας είχαν όλοι μαζί έξι τέρματα.

Την ίδια ώρα, Τσικίνιο και Ζέλσον Μαρτίνς έχουν σκοράρει από δύο φορές, ενώ ένα γκολ έχει έρθει από αυτογκόλ.

Τα υπόλοιπα οκτώ τέρματα είναι από δύο ποδοσφαιριστές, που έχουν από τέσσερα! Ο ένας είναι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ενώ ο δεύτερος φυσικά ο Ροντινέι!

Δηλαδή, ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, μπόρεσε να γίνει πρώτος σκόρερ της ομάδας του στις τελευταίες δύο «εκδόσεις» των Play Offs!